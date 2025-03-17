Грандів зсунули на день вівторка – і вони втратили очки. Підсумки 21-го туру УПЛ

Фінальна третина чемпіонату України стартувала з чогось безформного. Між першим і останнім матчами туру пауза була більшою, ніж між 20-м і 21-м турами – і це навіть якщо не брати до уваги перенесення матчу.

Утім, "Чемпіон" все одно спробував вибрати головне і розповісти про нього.

Таке складання календаря туру – плювок в обличчя вболівальникам

Наступного тижня грає збірна України, і на прохання Сергія Реброва матчі за участю збірників з УПЛ були перенесені. З огляду на те, що Шахтар, Динамо, Полісся і Олександрія в даному турі один з одним не грали, аж чотири матчі були зіграні ще у вівторок.

Думаю, якщо історію з першого абзацу перекласти й розповісти якомусь іноземному фанату, він просто не зрозуміє, про що йдеться. Ну, грає збірна наступного тижня – і що? Чому через це треба рухати з прайм-тайму головні матчі?

Є така приказка, що ніхто не може принизити людину краще, ніж вона сама. Так ось, ніхто не може більше принизити УПЛ, ніж вона сама. У день єврокубків, у робочий час (13:00 і 15:30! Та й 18:00 зарано для початку перегляду) запустити всі найцікавіші матчі ліги – рівносильно тому, щоб самим підписатися над визнанням третьосортності турніру. Нібито два матчі за збірну такі важливі, що ті гравці з Шахтаря, Динамо, Олександрії та Полісся, які зіграють проти Бельгії, повинні збирати сили тиждень.

А потім ці ж люди просять за перегляд УПЛ якісь гроші. Постає питання, за що, якщо вони ж засовують матчі на максимально незручний час? Найсмішніше буде, коли від окремих клубів із тих, що названі вище, в основі збірної не вийде ніхто. А так, найімовірніше, і буде.

Найголовніше, що на вівторок було винесено дійсно найкращі матчі. Тур вийшов розтягнутим, з величезною паузою – і з урахуванням зриву матчу Кривбасу через тривоги на вихідних цікавого було набагато менше.

Чемпіонат України не виграється, а програється

Так ось, для тих, хто вже забув, нагадаю, що у вівторок чемпіонські амбіції Динамо опинилися під серйозним питанням. Команда зіграла вдома 2:2 із Зорею, у якої кілька гравців не можуть грати проти Динамо через контрактні зобов'язання – причому по ходу матчу ще й програвала.

Микола Шапаренко ФК "Динамо" Київ

Симптомом хвороби можна назвати той факт, що Динамо не змогло підготуватися до найочевидніших козирів Зорі в атаці. Здавалося б, будь-хто, хто хоч трохи стежить за українським футболом, на запитання "Чого треба остерігатися в матчі з луганцями?", відповість: "Потужності Будківського в завершенні, підключення Джордана до атак". Але кияни примудрилися за перший же десяток хвилин пропустити саме від цих двох!

При цьому Зоря і забила далеко не все. Ті ж Будківський і Джордан можуть дещо про що шкодувати: Філіп не реалізував ще один гольовий момент, а Джордан був на межі того, щоб заробити пенальті. Динамо серйозно ходило по межі того, щоб програти супернику, який дуже, дуже слабко грає на виїзді: до цього туру луганці були десятими за очками, набраними за межами домашнього стадіону.

Проблема, загалом, та сама: Динамо неприпустимо слабко для гранда грає біля своїх воріт. Попов не прогресує третій рік, але це ніяк на його часі не позначається, тому що у нього і конкурентів за місце в основі немає: Дячук і Біловар ще слабші. Пономаренко вийшов і відразу забив, Буяльський із Шапаренком місцями показували просто геніальну взаємодію, але... Вибачте, забивати три на замовлення в кожній грі й Реал не може. Для стабільних перемог потрібна стабільна гра ззаду, а цього у Динамо немає.

Відеоогляд матчу Динамо – Зоря

Але вже до кінця дня хмари над Динамо розвіялися. Матч із Карпатами привів для Шахтаря до чергової осічки – і це вже й сенсацією називати дивно. З восьми виїзних матчів чемпіонату "гірники" виграли три, два з них ще в серпні – і, загалом, нормально, що чіпкі та просто сильні зараз львів'яни здобули з ними нічию.

У нинішнього Шахтаря немає навіть претендента на роль бомбардира: Сікан був останнім, і він поїхав. Еліас зараз просто не готовий, про Траоре й Егіналду навіть згадувати смішно. Як наслідок, Пушич кинув Аліссона в бій через якісь дні після трансферу – але й це не допомогло. Карпатам для нульової нічиєї потрібен був гарний матч Кінарейкіна, і Лупашко, напевно, молодець, що зробив правильний вибір між ним і Кемкіним – але не більш.

Карпати - Шахтар ФК "Шахтар" Донецьк

Загалом, в УПЛ склалася парадоксальна ситуація, що хоча один клуб перевершує за бюджетом більшу частину ліги раз у 50, а інший раз у 10 - але впевненості в перемогах кожної неділі в них менше, ніж у тієї ж Баварії, у якої перевага менша. Очки у Шахтаря і Динамо забирають усі, кому не ліньки - і Динамо, напевно, залишається фаворитом, але лише завдяки відриву, який був здобутий раніше. Загалом, за трофей Прем'єр-ліги зараз змагаються дуже слабкі команди.

Харатін - претендент на звання головного трансферу зими

Скільки там Шахтарю коштував Еліас, 17 мільйонів? І ще 16 за Аліссона. І це тільки за це зимове вікно. Бразильці приїжджають, сидять на лавці, грають добре один матч із трьох - а тимчасом, пересічні команди ліги посилюються супербюджетно і набагато якісніше.

Харатін у Колосі не грав через конфлікт із тренером. Взимку він перейшов у Верес, де зарплати на рівні аутсайдерів. Між іншим, дуже скоро після цього в Колосі звільнили тренера, що виглядає демонстрацією помилки, і в Ковалівці – але тим часом Харатін забиває і роздає в Рівному.

Ігор Харатін (ліворуч) і Богдан Михайличенко (праворуч) НК "Верес"

Сумнівів у таланті Ігоря, в принципі, і не було: він один із дуже небагатьох гравців УПЛ за межами першої четвірки, хто підтвердив свій клас за кордоном. І Харатін грає, як і належить триразовому чемпіону Угорщини: тільки цього року він встиг забити Кривбасу, Колосу – а в останньому турі відзначився й асистом.

Відеоогляд матчу Верес – Полісся

Утім, Верес загалом грає так, що набивати результативні очки в його складі набагато простіше, ніж у Колоса. П'ять голів Поліссю - найкраща демонстрація того пресингу, який поставив рівнянам Шандрук. Ашур сильно випробовує терпіння керівництва, ну а в Верес скоро можуть надходити пропозиції на нового дуже перспективного тренера.

Олександрія – вже повноцінний претендент на чемпіонство

Про Олександрію багато при всьому бажанні не скажеш, тому що чергового суперника вона переїхала, як на танку. Оболонь, звичайно, не дуже сильна, але великі сумніви, що в цьому турі Динамо або Шахтар рознесли б "пивоварів" 4:0. І, з огляду на те, що в будь-яких чемпіонських перегонах важливіше не втрачати очки з пелотоном, Олександрію не враховувати – щонайменше дивно.

Гравці Олександрії святкують гол у ворота Оболоні ФК "Олександрія"

У випадку з Шахтарем ситуація вже зовсім загрозлива: навіть якщо перенесений матч із Кривбасом вдасться виграти, від Олександрії "гірники" відстають на три очки. Динамо на чотири пункти попереду, але коли команда готова втрачати бали з усіма, це теж виглядає дуже на тоненького.

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Гол туру

Олександрія порадувала і красою. До цього команда Ротаня відзначилася фірмовим голом після кутового, фірмовим голом після пресингу, але під кінець Ндіка подарував справжню естетику:

Сейв туру

Карпати дали Шахтарю такий бій, що, попри всі порятунки Кінарейкіна, головний сейв матчу зробив, мабуть, Різник. Воротар Шахтаря не тільки відбив класний обвідний удар Шаха, а й грамотно зіграв на виході – без цих дій гравець Карпат просто добив би м'яч у сітку.

Чемпіонат відновиться 28 березня матчами 22 туру. А поки що – пауза на матчі збірної України в плей-офф Ліги націй проти Бельгії.