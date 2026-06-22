Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Динамо визначилося з місцем проведення номінально домашнього матчу в кваліфікації Ліги Європи

Олексій Мурзак — 22 червня 2026, 20:16
Динамо визначилося з місцем проведення номінально домашнього матчу в кваліфікації Ліги Європи
UEFA

Визначилася дата та місце проведення матчів 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Динамо та румунським клубом Університатя з Клужа-Напоки.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Реклама:

Перший матч буде домашнім для "біло-синіх" та відбудеться у польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Він розпочнеться о 20:00 за київським часом (19:00 за місцевим) у четвер, 9 липня.

Матч-відповідь на полі румунської команди відбудеться у четвер, 16 липня, о 20:30 за київським часом, на стадіоні "Клуж Арена" в місті Клуж-Напока.

Нагадаємо, якщо кияни пройдуть Університатю Клуж, то їх суперником у 2-му раунді стане грецький ПАОК.

Динамо Київ Ліга Європи

Динамо Київ

Визначився ще один суперник Динамо на зборах в Австрії
Деякі варіанти виглядали простішими: Костюк оцінив першого суперника Динамо в Лізі Європи
Легіонер Динамо все ще має шанс залишити київський клуб влітку
Динамо на останніх хвилинах вирвало нічию зі Славією у товариському поєдинку
Динамо – Славія: онлайн-трансляція першого спарингу киян на зборах

Останні новини