Шахтар з дублем Марлона розгромив ЛНЗ у 24 турі УПЛ

Донецький Шахтар на виїзді обіграв черкаський ЛНЗ у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

"Гірники" з перших хвилин заволоділи ініціативою, що втілилось у дубль Марлона Гомеса – спочатку бразилець вразив правий кут воріт після ідеальної передачі Бондаренка з кута штрафного майданчика, а згодом був першим на добиванні після пострілу Егіналду.

Між голами Марлона автоголом відзначився Айді Дайко, до якого також був причетний бразилець. Гомес виконував простріл у штрафному майданчику суперника, який незграбно перехопив захисник.

У другій половині гри Шахтар мав ще декілька небезпечних моментів, які створили Марлон, Кевін та Егіналду. Однак впевнено зіграв голкіпер Євген Кучеренко.

У ЛНЗ вихід сам на сам не використав Ейнел. Проте господарі все ж таки змогли відквитати один гол – подачу з кутового замкнув захисник Хайдін Саліху наприкінці гри. На це Шахтар відповів влучним ударом Лассіна Траоре у кут воріт Кучеренка.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 11 квітня

ЛНЗ (Черкаси) – Шахтар (Донецьк) 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 7 Марлон Гомес, 0:2 – 10 Дайко (автогол), 0:3 – 20 Марлон Гомес, 1:3 – 86 Саліху, 1:4 – 90+2 Траоре

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко (Беннетт, 85), Муравський (Саліху, 46), Путря, Кушніренко (Тілль, 46), Бессала (Макуана, 78), Танковський, Яшарі, Пасіч (Соареш, 46), Момо

Шахтар: Фесюн, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Марлон Гомес (Назарина, 69), Кевін (Аліссон, 75), Судаков (Глущенко, 81), Бондаренко, Педріньйо (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 69)

Шахтар наразі посідає 3 місце в УПЛ з 50 очками в активі. ЛНЗ залишився десятим з 25 балами.