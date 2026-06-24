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Динамо – Жиліна: онлайн-трансляція товариського матчу

Сергій Шаховець — 24 червня 2026, 10:51
Динамо – Жиліна: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Динамо Київ

У середу, 24 червня, київське Динамо зіграє товариський матч проти словацької Жиліни на літніх навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Жиліна є одним із найстаріших і найуспішніших клубів Словаччини. "Жовто-зелені" сім разів ставали чемпіонами країни, двічі здобували Кубок Словаччини та чотири рази – Суперкубок.

За підсумками сезону-2025/26 Жиліна посіла четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Словаччини.

Нагадаємо, що у першому спарингу Динамо зіграло внічию з празькою Славією (1:1). У киян голом відзначився Назар Волошин.

LIVE трансляція Динамо Київ Жиліна

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