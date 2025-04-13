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Полісся в матчі 24 туру УПЛ переграло Ворсклу

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 15:07
Полісся в матчі 24 туру УПЛ переграло Ворсклу
Ворскла - Полісся
ФК Ворскла

Завершився поєдинок 24 туру Української Прем'єр-ліги між полтавською Ворсклою та житомирським Поліссям.

Перемогу святкували гості арени з рахунком 2:0.

Матч розпочався з гола Крушинського, який скористався навісом Бабенка та метрів з 12 головою вразив ворота Ісенка.

Підопічні Максимова регулярно намагались масовано вийти в атаку, але щоразу натикались на якісну оборону суперника, а в деяких моментах полтавцям не вистачало "останнього пасу".

Під завісу матчу Салабай отримав пряму червону за грубу гру проти Йосефі – футболіст влетів у боротьбі ліктем супернику в обличчя. Крапку в зустрічі поставив той-таки Йосефі. Хавбек вийшов на Ісенка з кута воротарського майданчика, затягнув з ухваленням рішення, але все ж зміг заштовхати м'яч у ворота під час метушні.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
13 квітня, 24 тур

Ворскла – Полісся 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Крушинський, 16, 0:2 – Йосефі, 90+2

Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Крупський, Хрипчук, Салабай, Авділі, Малиш (Челядін, 63), Кане (Мякушко, 63), Ндукве (Островський, 63), Ієде

Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Андрієвський (Йосефі, 75), Бабенко, Назаренко (Гонсалвеш, 75), Крушинський (Сарапій, 62), Гуцуляк, Батіста

Попередження: Матич, Авділі, Михайличенко, Назаренко, Сарапій, Гонсалвеш, Крупський

Видалення: Салабай, 87

За підсумками матчу житомирський колектив посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 41 заліковий бал. Ворскла залишилась на 14 сходинці – 21 очко.

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, відбулося три матчі. Київське Динамо завдяки голам Ярмоленка та Ваната здолало Кривбас. Претендент на медалі Олександрія не змогла обіграти Рух. Автогол голкіпера Чорноморця приніс Оболоні перемогу.

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