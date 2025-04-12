Оболонь завдяки автоголу голкіпера легіонера перемогла Чорноморець у 24-му турі УПЛ

У суботу, 12 квітня, Оболонь перемогла Чорноморець в межах 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

"Пивовари" відкрили рахунок на 30-й хвилині зусиллями Костянтина Бичека, після удару якого м'яч із серією рикошетів від голкіпера таки потрапив у сітку воріт одеситів. Подвоїти перевагу господарі могли ще до перерви, однак не змогли реалізувати пенальті.

У другому таймі Чорноморець почав діяти активніше та володів перевагою, створюючи непогані моменти, втім, зрівняти рахунок підопічні Олександра Кучера все ж не змогли. Так, за 8 хвилин до завершення поєдинку за киян зіграв каркас воріт, який прийняв на себе удар Янакова.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

24 тур, 12 квітня

Оболонь – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Аніагбосо (аг)

Оболонь: Марченко, Стасюк (Осман, 85), Приймак, Дубко, Грисьо, Курко (Карась, 85), Груша (Суханов, 69), Черненко (Вітенчук, 57), Ільїн, Устименко, Бичек (Тарануха, 69).

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Ракицький (Раян, 66), Джарджу, Кисіль, Габелок (Лацабідзе, 66), Когут (Мустафаєв, 78), Білошевський, Попов (Тоїров, 78), Безбородько (Янаков, 40).

Попередження: 15 – Габелок, 87 – Кисіль

Обидва колективи ведуть боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні, тож після цієї перемоги шанси Оболоні зросли. Столичний клуб набрав 24 очки та покинув зону вильоту, піднявшись на 11 сходинку. Чорноморець із 18 балами залишився передостаннім.

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі ігрового дня, в яких Динамо перемогло Кривбас, а Олександрія зіграла внічию із Рухом.