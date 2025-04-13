Верес із голами Луана та Хатаріна переграв Зорю у 24 турі УПЛ

Рівненський Верес у виїзному матчі обіграв луганську Зорю у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Верес на старті зустрічі вийшов вперед – Дмитро Кльоц з кутового віддав передачу на лінію штрафного майданчика, звідки в дотик завдав удару Ігор Харатін.

Рівненський клуб на 12-й хвилині гри зміг збільшити перевагу після швидкої атаки. Дахновський на лівому фланзі віддав пас на Шевченка, який прострілив на дальню стійку, де набігав Луан. Бразилець спокійно переправив м'яч у сітку воріт.

Зоря відновила інтригу на старті другого тайму. Харатін забив другий гол, на цей раз у свої ворота. Півзахисник намагався вибити м'яч після навісу Тронтеля, проте зрізав його під стійку.

Майже одразу господарі поля залишились у меншості, за фол останньої надії арбітр вилучив 19-річного захисника Максима Васильця.

Попри гру у меншості наприкінці гри Зоря мала нагоди, щоб вирвати нічию. Свої моменти не змогли використати Будківський та Горбач.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 13 квітня

Зоря (Луганськ) – Верес (Рівне) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Харатін, 0:2 – 12 Луан, 1:2 – 52 Харатін (автогол)

Зоря: Сапутін, Дришлюк, Попара, Василець, Слесар (Гробач 46), Яцик, Ж. Рейс (Тронтель 46), Вантух (Супряга 85), Мічин, Антюх (Кирюханцев 73), Будківський.

Верес: Кожухар, Куція (Протасевич 63), Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Луан (Шарай 62), Харатін, Кльоц (Балаба 92), Дахновський (Сміян 78), Степанюк (Кучеров 78), Гайдучик.

Попередження: Рейс 10, Дришлюк 37, Будківський 64 – Куція 48, Шевченко 90, Кожухар 91

Вилучення: 57 Василець

Перемога дозволила Вересу обійти Зорю у турнірній таблиці чемпіонаті попри рівність очок – по 32 бали.

Нагадаємо, у 24 турі УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, Шахтар розгромив ЛНЗ, а Олександрія втратила бали у грі з Рухом.