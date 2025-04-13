Дебютував у старті та забив: Сидоров допоміг Колосу перемогти Лівий берег у 24 турі УПЛ
Ковалівський Колос на виїзді без проблем переміг столичний Лівий берег у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Перший гол у зустрічі на 23 хвилині забив 23-річний нападник Олексій Сидоров, замкнувши простріл з флангу. Він вперше з'явився у стартовому складі та вперше відзначився у складі Колоса.
А в доданий до першого тайму час Микита Бурда подвоїв перевагу гостей, замкнувши подачу з кутового. Лівий берег намагався відігратися, але у другому таймі команді не вистачало точності.
У підсумку Колос взяв надважливі 3 очки та покинув зону перехідних матчів. Лівий берег навпаки опустився на 13 сходинку.
Лівий берег – Колос 0:2 (0:2)
Гол: 0:1 – 23 Сидоров, 0:2 – 45+1 Бурда
Лівий берег: Механів – Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал (Астахов 46), Косовський, Синиця, Банада (Приходько 62), Шастал, Різник (Сухоручко 62), Когут (Галас 62).
Колос: Пахолюк – Цуріков, Бондаренко, Бурда, Козік, Краснічі, Ррапай (Оріховський 74), Гагно, Велетень, Сидоров (Болівар 74), Третьяков (Алефіренко 79).
Попередження: Астахов 55 – Бондаренко 36
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, у 24 турі УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, Шахтар розгромив ЛНЗ, а Олександрія втратила бали у грі з Рухом.