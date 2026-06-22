Визначився ще один суперник Динамо на зборах в Австрії

Київське Динамо дізналося ще одного суперника на тренувальних зборах в Австрії.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, 2 липня "біло-сині" зустрінуться з Блау-Вайс. У минулому сезоні команда з Лінца посіла останнє місце в турнірній таблиці австрійської Бундесліги та вилетіла з елітного дивізіону.

Взимку 2026 року гравцем Блау-Вайс міг стати колишній футболіст Динамо Валерій Лучкевич, але зрештою цей трансфер не відбувся.

Нагадаємо, що у першому контрольному матчі на зборах в Австрії Динамо зіграло внічию з чемпіоном Чехії празькою Славією (1:1). У складі киян голом відзначився Назар Волошин.

У наступному поєдинку "біло-сині" зустрінуться зі словацькою Жиліною. Цей матч відбудеться 24 червня. Загалом Динамо проведе ще чотири поєдинки.