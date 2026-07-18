Останній матч Дешама, гонка Мбаппе та спроба реабілітації від Тухеля: анонс матчу за "бронзу" ЧС-2026

Збірні Франції та Англії, скажемо відверто, провалили свої півфінальні поєдинки і тепер ми тут – в Маямі, в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026.

Для Дід'є Дешама цей поєдинок стане останнім у керма нинішньої збірної Франції, на чолі якої він провів майже дві сотні поєдинків (186, якщо бути точним), а для Томаса Тухеля кар'єра в збірній продовжиться, адже німецький спеціаліст має контракт до кінця Євро-2028.

Чи знайдуться потрібні слова у тренерів, аби мотивувати свої команди, адже навіть "бронзовий" фінал в контексті попередніх розмов про чемпіонство виглядає слабкою втіхою. Так, афіша "матч за третє місце ЧС-2026", виглядає солідною, але для умовних Хорватії чи Марокко це був би "матч життя", а тут це просто черговий поєдинок грандів світового футболу.

Звісно, можемо помилятися, але поки бачиться так.

Що трапилось у півфіналах? Збірна Франції поступилась Іспанії 0:2. І це був закономірний результат. "Ле Бльо" вперше на турнірі зустрілися з по-справжньому сильним суперником і просто розгубилися.

Десь зникла та атакувальна міць Мбаппе і Ко, які банально не могли віддати точний впас вперед чи створити небезпечний момент. Три удари в площину, котрі важко навіть пригадати і 0,31 xG – це весь доробок французів в півфіналі.

Звісно, тут варто відзначити збірну Іспанії, яка за весь турнір пропустила лише один м'яч.

Що стосується англійців, то тут лише лінивий не кинув каміння в тренера.

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Після забитого м'яча в першому таймі найкраща британська збірна просто припинала грати на атаку і виставила фірмовий лондонський двоповерховий автобус. Ця тактика працювала до того моменту, поки Аргентина не згадала про свій фірмовий камбек і не перевернула гру на свою користь за останній десять хвилин основного часу.

Особливо прикрими виглядають заміни від Тухеля, який зняв гравців середини поля і випустив захисників, і буквально в наступній атаці "альбіселесте" зрівняли рахунок і згодом вирвали перемогу.

Однією з інтриг навіть не цього матчу, а турніру, є бомбардирські змагання, в яких ще залишаються Мессі, Мбаппе і навіть Кейн з Беллінгемом. Кіліан та Ліонель мають по вісім голів, а Гаррі з Джудом – по шість. Однозначно, буде цікаво спостерігати за гонкою бомбардирів в останні два поєдинки ЧС.

Що ми можемо очікувати від цього поєдинку? Лебедину пісню Дід'є Дешама, спробу реабілітації від Томаса Тухеля за півфінал, ну і звісно якісний, красивий європейський футбол двох грандів.

Шлях до "бронзового фіналу"

Англія мала всі шанси зіграти в заключному матчі чемпіонату світу, але збірна Аргентини в чергове продемонструвала свої вольові якості, вирвавши перемогу в кінцівці поєдинку 2:1.

Загалом, поки що підопічні Тухеля відкрили для себе турнір з перемоги над Хорватією 4:2, далі була нічия з Ганою 0:0 та перемога над Панамою 2:0. В плейоф команда Томаса Тухеля пройшла ДР Конго 2:1, Мексику 3:2, та Норвегію 2:1.

Збірна Франції дуже впевнено крокувала до свого фіналу ЧС, але у вирішальний момент поступилися Іспанії 0:2.

А розпочинався шлях до тепер вже "бронзового" фіналу перемогою над Сенегалом (3:1), далі були розгромлені Ірак (3:0) та Норвегія (4:1).

В 1/16 фіналу підопічні Дешама не помітили Швецію (3:0), далі завдяки пенальті від Мбаппе обіграли Парагвай (1:0), а у чвертьфіналі не залишили шансів Марокко (2:0).

Історія протистояння Франції та Англії

Команди ведуть свою історію футбольних протистоянь ще з 1923 року! Загалом маємо 32 поєдинки, з яких Англія виграла 17, французи – 10 і було 5 нічиїх. Але проблема британців в тому, що збірна Франції виграла шість з останніх дев'яти поєдинків!

Попередня зустріч між цими командами була в чвертьфіналі катарського чемпіонату світу, і тоді підопічні Дешама обіграли опонента з рахунком 2:1.

Кадрова ситуація та оптимальні склади

Тренер збірної Франції Дід'є Дешам має в складі своєї команди лише одну втрату у вигляді Вільяма Саліба, який отримав травму спини в півфінальному матч проти Іспанії і, схоже, вибув до кінця року.

У Томаса Тухеля травмованих дещо більше, згідно з останніми новинами троє англійців не зможуть взяти участь у матчі за третє місце: Джордан Гендерсон, Ріс Джеймс та Джон Стоунз. Останній отримав болючий удар по голові в півфіналі проти Аргентини і навряд буде готовий вийти на поле в найближчому поєдинку.

Орієнтовні склади команд

Франція: Меньян – Ернандес, Лакруа, Конате – Коне, Канте – Барколя, Шеркі, Дембеле – Мбаппе

Англія: : Пікфорд – О'Райлі, Конса, Гехі, Спенс – Роджерс, Езе, Майну – Рашфорд, Мадуеке – Кейн

Де дивитися матчі ЧС-2026

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безплатно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Прогноз букмекерів

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є команда Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,05. Виграш "трьох левів" – 3,82.

Здобуття третього місця Францією з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,5. На те, що англійці стануть бронзовими призерами – 2,76.

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