Зірковий захисник Арсенала може пропустити 4-5 місяців

Центральний захисник Арсенала та збірної Франції Вільям Саліба може вибути з гри на 4-5 місяців.

Про це повідомляє Mirror.

Напередодні Саліба не зумів дограти матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (поразка 0:2) через травму спини. Вона турбувала захисника уже кілька місяців, проте він продовжував грати через біль.

"Моїй спині кінець, я більше не можу цього терпіти", – сказав Саліба лікарям збірної Франції, покидаючи поле в матчі проти Іспанії.

З високою часткою ймовірності, тепер на захисника чекає операція на спині. Терміни відновлення оцінюються в 4-5 місяців. Це значить, що Саліба пропустить значну частину наступного клубного сезону.

У матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії в ніч з 18 на 19 липня захисник точно не зіграє.