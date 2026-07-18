Трамп розкритикував захисну тактику Тухеля у півфіналі ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп висловився про захисну тактику збірної Англії у півфіналі чемпіонату світу проти Аргентини.

Його слова передає Clash Report.

Під час заходу ФІФА щодо Мундіалю-2026 він заявив про помилку, яку здійснив Томас Тухель. Політик вважає, що "трьом левам" не варто було притискатись до власних воріт, згадавши про роль Гаррі Кейна.

"У збірній Англії є відмінний футболіст, з яким я грав у гольф – Гаррі. Він чудовий. Вважаю, можливо, вони припустилися помилки, зробивши його оборонним гравцем. Але що я розумію у футболі? Вони вийшли вперед і поставили кращого гравця в оборону. Треба трохи атакувати, чи не так? Але що я розумію в тренерстві? Це було незвичайно. Гаррі – класний хлопець насправді", – заявив Трамп.

Зазначимо, що збірна Англії програла Аргентині з рахунком 1:2. Після забитого гола підопічні Томаса Тухеля перейшли на гру із шістьма захисниками, проте не змогли утримати перевагу.

В поєдинку за третє місце англійці зіграють проти Франції. Він відбудеться 19 липня та розпочнеться опівночі за київським часом.