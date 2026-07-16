Півфінали ЧС-2026 під мікроскопом: вічний Мессі, безпорадний Мбаппе, задушлива Фурія

Отже, Іспанія та Аргентина визначать переможця чемпіонату світу-2026.

Англія та Франція бадьоро йшли по турнірній сітці, проте у вирішальний момент провалилися так гучно, що про це говоритимуть ще довго.

Кейн, Беллінгем, Мбаппе, Олізе, Дембеле – де ви всі були?

З усіх суперзірок Мундіалю лише Лео Мессі – у 39! – підтвердив статус.

Ну, і традиційний іспанський стиль із мільйоном передач та безкінечним рухом в глибині поля вкотре довів свою ефективність.

***

Тренди півфіналів

Ніхто не захищається краще за Іспанію

Ба більше, давно світ не бачив збірної, яка була б настільки надійною позаду.

Франція – атакувальна суперсила із трьома претендентами на Золотий м'яч. Принаймні, Мбаппе, Дембеле та Олізе ними були до півфіналу...

Зараз – вже не факт.

Іспанія не лише не пропустила, а й дозволила Ле Бле створити моментів лише на 0,3 очікуваного голу (xG).

Spain’s defence is having an all-time great World Cup campaign in 2026!



📊 Spain xG allowed per game

0.20 vs 🇨🇻 Cape Verde

0.14 vs 🇸🇦 Saudi Arabia

0.20 vs 🇺🇾 Uruguay

0.32 vs 🇦🇹 Austria

0.63 vs 🇵🇹 Portugal

0.34 vs 🇧🇪 Belgium

0.31 vs 🇫🇷 France



▪️0.31 xG avg allowed per game ! pic.twitter.com/Qbq2uCMZow — Barça 1899 Stats (@barca1899stats) July 15, 2026

При тому в складі Фурії нема якихось монструозних захисників. Педро Порро ледь не вилетів з АПЛ із Тоттенгемом; найкращі дні Емеріка Ляпорта вже позаду, а Пау Кубарсі – ще попереду. Ото хіба Марк Кукурелья дійсно на вершині кар'єри.

Захист іспанців – це не статуси й зарплати, а колективні зусилля помножені на ідеальне розуміння кожним свого маневру.

Червона Фурія працює проти м'яча усім складом, починаючи з Мікеля Оярсабаля, який нав'язав французам аж 7 єдиноборств.

І навіть технарі на флангах – Ямаль (10 єдиноборств) та Баена (8 єдиноборств) – повертаються щоразу і натхненно допомагають фулбекам.

Бо так їх навчили.

Цей стиль прищеплюють в кожній іспанській академії, тож будь-який талановитий вихованець, потрапляючи до збірної, точно знає, куди бігти, кого накривати і де бути у контратаці. Унікальна історія. Тому-то іспанські збірні так нагадують своєю зіграністю клуби.

Тьєррі Анрі це вразило понад усе: "Подивіться! Немає значення, хто у складі. Вони все розуміють. Вони знають свою філософію. Ідентичність. Вони знають систему, бо все життя грають у ній, з 9 років".

Дешам надмірно поклався на суперзірок

А у чому ідентичність Франції? Яка вона?

Досі багато говорили про легку сітку Аргентини, але, послухайте, Ле Бле теж не перенапружилися на шляху до півфіналу. Ото хіба Сенегал брикався, а далі Ірак, другий склад Норвегії, розібрана Швеція, бики з Парагваю, капітулянти з Марокко...

Проти цих команд Дідьє Дешам не потребував плану – досить було віддати м'яч Мбаппе, Олізе, Дембеле, рідше Дуе.

Особливо круто виглядало на тлі Швеції – там Олізе зіграв, як викапаний Платіні, а Мбаппе забивав, як Жюст Фонтен.

Та й потім...

"Навіть коли м'яч був у них, ми відчували, що вони не створять небезпеки і боятися їх не варто. От з таким відчуттям ми грали", – казав після Марокко Адрієн Рабйо.

І отак вони всі розслабилися – гравці, тренери, уболівальники.

1 – Kylian Mbappé et Michael Olise n’ont échangé qu’une seule passe dans le jeu face à l’Espagne, contre 66 lors des six premières rencontres de cette Coupe du Monde.



Impuissance. pic.twitter.com/WlKy7PQzrH — OptaJean (@OptaJean) July 15, 2026

Замість того, аби підлаштовуватися під Іспанію, шукати ключі, готувати сюрпризи, Дешам ще раз поклався на суперзірок і вийшов на чемпіонів Європи, ніби це те ж Марокко.

Ну, і наслідок – якщо до півфіналу Мбаппе й Олізе віддали один на одного 66 точних передач, то проти Фурії лише одну.

Одну!

Тому що у командному спорті сильний колектив завжди б'є сильних індивідуалістів – на те він і командний.

І якщо Франція збирається й надалі будувати свою ідентичність на "віддай м'яч зірці", то у нас для неї погані новини, бо це ніколи не запрацює.

Аргентина найкраща у критичні моменти

Неймовірна команда!

Коли здається, що все летить шкереберть, і нема вже ні сили, ні часу, Альбіселесте щоразу постають з попелу, як фенікс.

Вони впоралися із нечуваним куражем Кабо-Верде і дотиснули в додатковий час.

Вони витягнули себе за волосся у матчі з Єгиптом, коли рахунок був 0:2, а до свистка – лише 10 хвилин.

Вони дотиснули Швейцарію із феноменальним голом на 112-й.

Ну, і зараз знову.

12% - England had just 12% possession when they were winning 1-0 for 30 minutes last night.



That is the lowest by a team to be winning for at least 10 minutes in a World Cup match in the last 60 years.



Confinement. pic.twitter.com/7BLaYebC25 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

Англія вирішила, що захищатиметься після голу Ентоні Гордона, але насправді її єдиний шанс був у тому, щоб тримати цих аргентинців подалі від Пікфорда. Як тільки ті наблизилися – все було вирішено.

Дві гольові від Ліонеля Мессі повинні дивувати з огляду на вік, але після того, що він показав на цьому ЧС...

Найбільше вдалих дриблингів (24), найбільше створених гольових нагод (25), найбільше створених "великих нагод" (8), найбільше голів (8) серед усіх учасників Мундіалю – як вам таке?

7 - Dribbles completed by 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England and 🇦🇷 Argentina players, following Anthony Gordon's opener in the 55th minute:



6 - Lionel Messi

1 - Declan Rice

0 - Every other player combined



⚡️ Electrifying. pic.twitter.com/onm8u4d8h7 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026

З іншого боку, навіть Лео б не витягнув Аргентину, якби не включилися Енцо, Де Пауль, Лаутаро, Хуліан, Ніко Гонсалес.

Із 26 гравців у заявці Альбіселесте на ЧС-2026 одразу 10 носять капітанські пов'язки у клубах – ось вам і характер.

Ну, і на додачу після Фолклендів, Марадони, Бекхема і всього, що між ними сталося, це протистояння було не просто футбольним матчем. Аргентинці це відчували. Тим часом в Англії Вінстона Черчілля прибирають з банкнот заради тваринок, бо, бачте, не відображає різноманіття...

І такий-от фінал.

Патріоти 2, різноманіття 1.

"Це був не просто футбольний матч. Ми відчули щось особливе з перших секунд", – каже Мессі. "Це не просто чергова перемога. Її хотів весь аргентинський народ, отже, ми просто не мали права програти".

Тухель нічим не відрізняється від Саутгейта

Зараз смішно читати старі інтерв'ю Томаса Тухеля після призначення тренером Англії.

"На Євро-2024 команді бракувало ідентичності, ритму, здатності створювати правильні ситуації. Не було свободи маневру, виразності..." – знищував Тухель підхід Гарета Саутгейта.

Ну, і ось прийшов ЧС-2026 – давай, показуй, як треба.

Показав...

Після того, як Ентоні Гордон забив на 55-й хвилині, збірна Англії втиснулася у власний штрафний і лише чекала свистка. Жодної осмисленої контратаки чи навіть її спроби!

Şimdi size kan dondurucu bir bilgi vereyim.



İngiltere’nin Arjantin karşısında 66:05 - 84.42 arasındaki 18 dakika 37 saniyedeki isabetli pas sayısı sadece 2.



Bu iki isabetli pas da kaleci Jordan Pickford ile stoper John Stones'un aynı pozisyonda birbirleriyle paslaşması.



30… pic.twitter.com/6AcKgLBWjc — Uğur Aktan (@uguraktan) July 15, 2026

Між 66-ю та 84-ю хвилинами Три леви віддали дві (!) точні передачі – це Стоунз і Пікфорд розіграли м'яч.

Володіння м'ячем після голу Гордона склало 88% у Аргентини і лише 12% у Англії.

Авжеж, відповідальність також і на Кейні з Беллінгемом, які мали стати лідерами, а натомість загубилися разом з усіма.

Але що тренер? Він же приходив додати Англії сміливості після "боягузливого" Саутгейта?

Так-от Тухель спочатку замінив вінгера Гордона на центрбека Консу; тоді опорника Джеймса на центрбека Берна; далі опорника Райса на лівого бека О'Райлі.

Томас не робив спроб вирівняти матч, де його команда перемагала, а лише мріяв про свисток. Це підхід лузера, а не переможця.

Thomas Tuchel had all 11 England players behind the ball after they took the lead.



Fell short just minutes away from seeing it out 😬 pic.twitter.com/daGm9hVkeF — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2026

Поверніть Саутгейта – з ним було те саме, але хоч у фінали виходили.

Мапа півфіналів: передачі Родрі

Якщо хтось сумнівався, що Родрі гідний Золотого м'яча, передивіться уважно гру з Францією і ось цю мапу передач.

Все вперед, все в темп. Це метроном рівня Бускетса й Хабі Алонсо.

І, до речі, Родрі вже побив один з рекордів лідерів збірної-2010 – у нього 655 точних пасів на цьому Мундіалі.

655 - Rodri has completed 655 passes at the 2026 FIFA World Cup, the most by a player in a single edition on record since 1966.



Artist. pic.twitter.com/tYDtdHA923 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Заміна півфіналів: Фабіан Руїс замість Педрі

У хава Барселони не пішла гра на ЧС-2026, і в матчі з Португалією його довелося буквально рятувати заміною.

При цьому статус Педрі нібито вимагав лишати його в старті...

Браво, де ла Фуенте!

Тренер Фурії не подивився на регалії, а проявив волю, посадив канарця в запас, і Фабіан Руїс віддячив йому ідеальною грою.

Fabian Ruiz’s first half vs. France by numbers:



100% duels won

90% pass accuracy

13 carries

5 passes into the final third

3 ball recoveries

2 chances created



Dominant in the middle third. 🔝 pic.twitter.com/b7C5bFKNB5 — Statman Dave (@StatmanDave) July 14, 2026

Фінт півфіналів: Мессі проти всіх

Ну, це квінтесенція всього Мессі на ЧС-2026 – надлюдини, описувати яку бракує слів.

До речі, проти Англії Лео видав 9 вдалих дриблінгів – це більше, ніж у Роналду на останніх 4 ЧС разом узятих. Так, для інформації.

Фол півфіналів: Дінь на Ямалі

Якщо де ла Фуенте прибрав слабку ланку перед Францією, то Дідьє Дешам бездіяв – і от вона, розплата.

Ну який ще 33-річний Дінь, коли навпроти один з найрізкіших вінгерів Європи? От Люка і привіз. Він просто не міг не привезти.

Провал півфіналів: Кіліан Мбаппе

Кейн і Джуд теж заслужили на "приз", але репутація Мбаппе як героя Мундіалів змушує обрати його.

Отже, в матчі з Іспанією Кіліан...

0,09 xG, 3 удари (0 в площину воріт), 1 вдалий дриблінг із 6, 2 виграні єдиноборства з 11, 14 втрат м'яча і 3 офсайди.

Ну, і ще раз на Сімона напав, за що мав би отримати червону картку.

Здається, гірше зіграти було просто нереально.

Гол півфіналів: Порро у ворота Франції

І тут треба дивитися від самого початку. Який контроль! Який рух! Які рішення! Без перебільшення, це повторення тієї Іспанії, що домінувала у 2008-12.

Tú dices: "¿Pero por qué los franceses no enciman cuando Baena la estrella contra un defensa o cuando le sacan el pase a Rodri a la frontal o cuando Porro tira la pared?"



PORQUE ESTÁN AGOTADOS.



PORQUE LLEVAN UN MINUTO PERSIGUIENDO FANTASMAS.

pic.twitter.com/BQLIsX3PAc — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) July 15, 2026

Найкращий гравець півфіналів: Ліонель Мессі

Це неправильно і так не має бути, але 39-річний "дід" продовжує домінувати тепер і над європейською елітою.

Слово Златану Ібрагімовичу: "Весь тиждень я не чув футболу, а чув подкаст. Беллінгем говорив. Террі говорив. Джо Коул говорив. Тухель говорив. Бекхем, Кейн, Райс... Всі казали, що Мессі – єдина причина, чому ця Аргентина небезпечна. І це так! Але ви все одно не змогли його зупинити".

🇦🇷 Argentina absolutely DOMINATING the 2026 World Cup!



🏆 Here are the POTMs who delivered for La Albiceleste:



🏅 PTOM vs Algeria → Lionel Messi

🏅 PTOM vs Austria → Lionel Messi

🏅 PTOM vs Jordan → Giovani Lo Celso

🏅 PTOM vs Cape Verde → Lionel Messi

🏅 PTOM vs Egypt →… pic.twitter.com/KiC8caPN7t — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

Символічна збірна півфіналів

Символічна збірна півфіналів ЧС-2026

Телеграм-канал автора: Футбольні історії

На думку ліцензованого букмекера GGBET, незначним фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких в основний оцінюється коефіцієнтом 2,3. Нічия – 3,17. Виграш аргентинців – 3,48.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 14:00 16 липня та можуть змінюватися.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання – заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу – його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.