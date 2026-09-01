Фіаско Динамо з фейлами Суркіса, перемога Полісся над Шахтарем та осічка Карпат: підсумки 4 туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі відбулися матчі четвертого туру сезону-2026/27. Поєдинки проходили на тлі безпрецедентних російських атак. Попри терористичні удари країни-агресорки, усі заплановані матчі відбулися.

Головною подією стала перемога Полісся над Шахтарем у центральному матчі туру. Львівські Карпати втратили перші очки в сезоні, але зберегли лідерство. Рівненський Верес на виїзді завдав поразки віцечемпіону, Харків у багатостраждальному матчі обіграв Зорю, а Буковина створила найбільшу сенсацію туру, розгромивши Динамо.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки четвертого туру УПЛ.

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Понеділок, 31 серпня

Матчі під гул повітряної тривоги

Російські терористи зіпсували практично кожен матч четвертого туру. Через повітряні тривоги довелося відкласти старт п'яти з восьми поєдинків.

Найбільш драматично розвивалися події у Черкасах, де матч ЛНЗ – Верес тричі переривали через повітряні тривоги. У підсумку поєдинок тривав понад 6,5 години. Натомість зустріч Зоря – Харків у Києві через затяжну тривогу не вдалося завершити в неділю – команди дограли матч наступного дня.

Через постійні російські атаки на Київ та область матчі в столиці проходять без глядачів, адже безпека залишається на першому місці.

Варто нагадати, що влітку російська армія зруйнувала базу Чорноморця та пошкодила головну арену в Одесі. Крім того, був приліт поблизу стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Відтак проведення чемпіонату України дедалі частіше стикається з безпековими викликами.

Стадіон "Чорноморець" ФК Чорноморець

Оболонь знову не дозволила Колосу перемогти

"Пивовари" – незручний суперник для Колоса. Ця теза вкотре підтвердилася у сьомому очному протистоянні команд, яке завершилося без забитих м'ячів.

Підопічні Руслана Костишина володіли перевагою та створили достатньо моментів, щоб здобути першу перемогу в сезоні. Особливо активним у складі ковалівців був Кане, який постійно перегравав опонентів на своєму правому фланзі.

ФК Колос

Зрештою Оболонь могла й вирвати перемогу, якби у компенсований час Маткевич був влучнішим. У підсумку кияни, які через реконструкцію домашньої арени проводять старт сезону на виїзді, здобули третю нічию. Колосу варто терміново виправляти становище, адже команда попри перший зароблений бал залишилася на дні турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Колос – Оболонь

Епіцентр не помітив втрати лідера

Матч проти Кудрівки став для Епіцентра другим після відходу в Карпати лідера команди Хоакіна Сіфуентеса. Попередній кубковий поєдинок залишив відкритим головне питання – хто замінить іспанця в організації атак. Проте "подоляни" довели, що вони насамперед тренерська команда.

Героєм зустрічі став півзахисник Епіцентра Артем Козак, який оформив три асисти. Спочатку він двома розрізними передачами вивів на ударну позицію автора дубля Вадима Сидуна. А наприкінці зустрічі Козак асистував Карлосу Рохасу, який забив ефектним ударом з гострого кута в стилі Марко ван Бастена.

Артем Козак ФК Епіцентр

Кудрівка не заслуговувала на розгромну поразку. "Сіверяни" мали нагоди відігратися, а особливо небезпечними були стандарти у виконанні Олександра Бєляєва. Однак скористатися своїми шансами господарям не вдалося.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Епіцентр

Лідер спіткнувся об Лівий Берег

Команда Франа Фернандеса прибула до Києва у статусі лідера чемпіонату. У трьох попередніх матчах "леви" здобули три перемоги та забили суперникам 10 голів. Черговий іспит на них чекав у грі проти непоступливого Лівого Берега.

Неприємності для "зелено-білих" почалися ще перед матчем – через ушкодження не зміг зіграти результативний Ян Костенко. На позицію центрфорварда вийшов літній новачок Карпат Жозе Сері.

ФК Карпати

Підопічні Фернандеса закрутили справжню карусель на половині поля "лелек". Не вистачало лише завершального удару, щоб втілити перевагу в результат. На початку другого тайму бразилець гостей Фелліпе забив свій третій гол у чемпіонаті. Проте господарі одразу ж відігралися завдяки діям Назарія Воробчака.

Карпати так і не змогли дотиснути непоступливого суперника. Лідер втратив перші очки в чемпіонаті, хоча розраховував здобути максимум.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Карпати

Перша поразка чемпіона в сезоні

Донецький Шахтар виставив на гру проти Полісся лише трьох українців. Завдяки новим регламентним нормам донеччани мають змогу задіяти вісьмох легіонерів, якщо один із них має паспорт ЄС.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань теж зумів здивувати стартовим складом. Вперше після майже річної перерви у ворота став Олег Кудрик, який замінив нестабільного Георгія Бущана. На позиції опорного півзахисника зіграв новачок "вовків" Андрусв Араухо, а правим захисником вийшов резервіст Микита Кравченко.

Матч Шахтар – Полісся ФК Шахтар

Ці зміни принесли результат. Полісся надійно зіграло в обороні, не дозволивши бразильцям "гірників" відзначитися. "Вовки" відкрили рахунок після флангового проходу Леандро Андраде, який віддав асист на Олександра Назаренка.

Другий гол вкотре продемонстрував проблеми в захисті чемпіона. Джокер Ротаня Олександр Андрієвський не потрапив в офсайдну пастку та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Полісся завдало першої поразки Шахтарю в сезоні. Тренерському штабу Арди Турана варто попрацювати над помилками, оскільки в єврокубках буде ще складніше. Натомість Полісся довело статус незручного суперника для донеччан, здобувши четверту перемогу у семи очних матчах в УПЛ.

Відеоогляд матчу Шахтар – Полісся

Одесити реабілітувалися після кубкового провалу

Напередодні матчу з Кривбасом "моряки" зазнали ганебної поразки від Вільхівців (0:1) у Кубку України. Тож команда Романа Григорчука прагнула реабілітуватися перед власними вболівальниками.

ФК Чорноморець

Долю матчу вирішив гравець, який вийшов на заміну після перерви. На 77-й хвилині півзахисник "моряків" Віталій Фарасєєнко забив диво-гол, який приніс одеситам перемогу.

Чорноморець здобув першу перемогу в сезоні та може дещо перевести подих. Втім, попереду на одеситів чекають непрості поєдинки.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Кривбас

Несподівана звитяга Вереса

Через повітряні тривоги матч у Черкасах тривав з 15:30 до 22:15. Рваний темп виявився більш сприятливим для команди, що обороняється. Свій шанс рівненські "вовки" отримали під час розіграшу кутового. Після подачі від прапорця першим до м'яча встиг Данило Чечер, який забив дебютний гол в УПЛ.

Віталій Пономарьов ФК ЛНЗ

Після гри головний тренер віцечемпіонів Віталій Пономарьов назвав поразку незаслуженою.

"Третя поспіль домашня поразка від Вереса? У Вереса один удар у площину воріт, і суперник забив після кутового. Я не бачу тут якихось закономірностей, просто треба виходити і грати з першої хвилини максимально налаштовано, максимально зібрано", – сказав Пономарьов.

Верес перервав свою безвиграшну серію з дев'яти матчів. Натомість ЛНЗ зазнав другої поразки, зіткнувшись із "кризою другого сезону".

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Верес

Харків дотиснув Зорю у дограному матчі

Ще одним центральним поєдинком туру стала зустріч Зорі та Харкова. Недільний матч командам довелося догравати в понеділок.

У першій частині поєдинку харків'яни повели в рахунку завдяки голу Ітодо, який скористався виходом сам на сам. Натомість героєм другої частини став Батон Забергджа. Косоварський легіонер "золотисто-багряних" оформив дубль, фактично знявши питання про переможця.

ФК Харків

Харків здобув важливу перемогу, особливо після поразок від Полісся (1:3) і Шахтаря (0:1). Натомість Зорі бракує стабільності – команда Віктора Скрипника вдруге провалилася після яскравої перемоги.

Відеоогляд матчу Зоря – Харків

Фіаско Динамо на тлі помилок Суркіса

Молодий голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс став головним антигероєм поєдинку з Буковиною. Через його помилки "жовто-чорні" здобули перевагу у два м'ячі, деморалізувавши фаворита матчу.

В'ячеслав Суркіс ФК Динамо

На 60-й хвилині головний тренер гостей Ігор Костюк замінив Суркіса, випустивши Іллю Ольхового. Проте результат матчу фактично був уже вирішений. Третій гол у ворота киян у виконанні Олега Ільїна став логічним підсумком поєдинку.

Буковина здобула першу перемогу після повернення до елітного дивізіону та вперше в історії обіграла Динамо. Ба більше, до матчу з Динамо "жовто-чорні" ще не забивали в нинішньому сезоні УПЛ.

Столичний гранд зазнав нищівної поразки, яка може коштувати Костюку тренерського крісла.

Відеоогляд матчу Буковина – Динамо

Найкращі бомбардири

У списку бомбардирів відбулися зміни. До Кауана Еліаса, який забив три голи, приєднався його співвітчизник з Карпат Фелліпе.

Фелліпе ФК Карпати

До чільної десятки увійшли Вадим Сидун з Епіцентра та Батон Забергджа з Харкова, які оформили дублі в звітному турі. Також другий гол у сезоні забив нападник харківського клубу Петер Ітодо.

1. Кауан Еліас (Шахтар) – 3 голи (4 матчі)

2. Фелліпе (Карпати) – 3 голи (4 матчі)

3. Ян Костенко (Карпати) – 2 голи (3 матчі)

4. Матвій Пономаренко (Динамо) – 2 голи (3 матчі)

5. Батон Забергджа (Харків) – 2 голи (4 матчі)

6. Петер Ітодо (Харків) – 2 голи (4 матчі)

7. Ігор Краснопір (Полісся) – 2 голи (4 матчі)

8. Вадим Сидун (Епіцентр) – 2 голи (4 матчі)

9. Владислав Бабогло (Карпати) – 2 голи (3 матчі)

10. Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) – 2 голи (3 матчі)

Турнірна таблиця після 4 туру УПЛ

Львівські Карпати завдяки поразці Шахтаря одноосібно очолили турнірну таблицю. Лише одним балом лідеру поступається Полісся, яке посідає друге місце. Замикає трійку чинний чемпіон – Шахтар.

У спину лідерам дихає Епіцентр, який несподівано опинився на високому четвертому місці. Буковина, яка стала автором однієї з найбільших сенсацій туру, завдяки перемозі над Динамо піднялася з 13-го на восьме місце.

На дні турнірної таблиці також відбулися зміни. На останнє місце опустився Колос, який набрав один бал у трьох зіграних матчах. На 15-й сходинці розмістилася Кудрівка з двома очками.

Чемпіон

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Наступний тур в Українській Прем'єр-лізі стартує найближчої п'ятниці, 4 вересня. Ігрову програму відкриє поєдинок між Чорноморцем і Лівим Берегом.

Центральним матчем туру стане битва у Львові, де зустрінуться Карпати і Шахтар. Не менш цікавим обіцяє бути протистояння Динамо та ЛНЗ. Полісся прийматиме Кудрівку, а Харків зустрінеться з Оболонню.