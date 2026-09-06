Я вдячний гравцям, що вони змінюються: Костюк – про нульову нічию з ЛНЗ в 5-му турі УПЛ

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк заявив, що вдячний гравцям своєї команди за їхні захисні дії в матчі проти ЛНЗ (0:0) у 5-му турі та відзначив брак реалізації гольових моментів.

Про це він розповів у післяматчевому інтерв'ю Football Hub.

"Ми зробили висновки з попередньої гри, швидко перебудовувалися, не давали супернику розвивати свої атаки, чим вони славляться. Я вдячний гравцям, що вони слухають, що вони міняються, і сьогодні цей матч був у плюс захисникам. Тут не тільки захисники, але і гравці атаки швидко перебудовувалися, поверталися за лінію м'яча і не давали супернику розвивати атаки, їх практично не було. Нереалізація сьогодні – це момент, який можна відзначити".

Зауважимо, що наразі столичний клуб України посідає 6-те місце у турнірній таблиці. До цього внаслідок низки воротарських помилок "біло-сині" зазнали поразки від Буковини із рахунком 0:3.

Наступний матч кияни проведуть 10 вересня в 1/16 фіналу Кубку України проти вінницької Ниви. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.