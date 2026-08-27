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Стадіон Динамо у Києві не постраждав під час атаки дронів – Суркіс

Денис Шаховець, Богдан Войченко — 27 серпня 2026, 11:05
Стадіон Динамо у Києві не постраждав під час атаки дронів – Суркіс
ФК Динамо Київ

У телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що стадіон Динамо імені Валерія Лобановського у Києві постраждав внаслідок атаки реактивних безпілотників на столицю.

Президент Динамо Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" спростував цю інформацію.

"Ні, стадіон Динамо не постраждав, прилетіло поруч", – сказав Суркіс.

Додамо, що про приліт по спортивному об'єкту повідомила й Київська міська військова адміністрація. Однак конкретна споруда не уточнюється.

"У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу", – зазначено в дописі КМВА.

Згодом у мережі з'явилися відео зі стадіону, які підтверджують, що він не постраждав.

Зазначимо, що стадіон "Динамо" розташований в історичній частині столиці України. Він є пам’яткою архітектури та історії місцевого значення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки у ніч на 27 серпня на Київ у Шевченківському районі пошкоджено два заклади освіти та комунальний медзаклад, у Подільському районі уламки впали між житловими будинками.

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