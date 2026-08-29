Карпати вперше в сезоні втратили очки в матчі УПЛ

Львівські Карпати втратили очки в матчі УПЛ. У поєдинку четвертого туру команда Франа Фернандеса на виїзді не зуміла обіграти Лівий Берег – нічия 1:1.

Зазначимо, що матч неодноразово переривався через повітряні тривоги в Київській області. У підсумку поєдинок, який стартував ще о 15:30, завершився лише о 20:09.

Карпати відкрили рахунок на 59 хвилині зусиллями Фелліпе Вієйри. Відігратися Лівому Берегу вдалося зусиллями Назарія Воробчака, який забив одразу після паузи на повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ-2026/27

4 тур, 29 серпня

Лівий Берег – Карпати – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Вієйра, 1:1 – 76 Воробчак

Лівий Берег: Жмурко, Сідней, Самар (65 Коваленко), Якимів, Соколов, Банада, Шастал, Бонсу, Дієго Андрадіна, Воробчак, Фалл (46 Венделл)

Карпати: Марченко, Вантух, Стецьков, Бабогло, Калеро, Вієйра, Моха, Чачуа Русин, Алькаїн, Сері (65 Лях)

Попередження: 56 Банада, 56 Вантух

Попри втрату очок, Карпати стали одноосібним лідером УПЛ, оскільки в іншому матчі суботнього ігрового дня Шахтар програв Поліссю з рахунком 0:2. Саме ці дві команди є найближчими переслідувачами львів'ян у турнірній таблиці: у них по 9 очок, у Карпат – 10.