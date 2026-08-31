У Вереса один удар у площину воріт: Пономарьов заговорив про незаслужену поразку ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про мінімальну поразку від рівненського Вереса (0:1) у 4-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує сайт рівнян.

Наставник черкаського клубу не робить із цього фіаско ніякої трагедії, а лише зазначив, що з будь-якою командою може таке статися.

Також 52-річний спеціаліст додав, що потрібно грати кожен поєдинок, виходячи з тих реалій, у яких живе країна. Він перепросив у фанів за поразку та наголосив на тому, що Верес реалізував свій єдиний удар у площину черкаських воріт.

"Я хочу вибачитися перед вболівальниками за гру команди. До першої вимушеної перерви через тривогу ми грали дуже пасивно. Тому хочу вибачитися за результат, за гру. І ми докладемо максимальних зусиль, щоб такого більше не повторилося. Третя поспіль домашня поразка від Вереса? У Вереса один удар у площину воріт сьогодні (30 серпня – прим. ред.) і суперник забив після кутового. Я не бачу тут якихось закономірностей, просто треба виходити і грати з першої хвилини максимально налаштовано, максимально зібрано. До кожного епізоду, до кожної гри треба так ставитися", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, що протистояння декілька разів переривалося через повітряну тривогу. Якраз після останньої вимушеної паузи команда Олега Шандрука забила переможний гол, автором якого став захисник Даниїл Чечер.

Завдяки цьому успіху рівняни зрівнялися за очками з ЛНЗ та випередити суперника у турнірній таблиці – 7-ме та 9-те місця відповідно. В обох клубів по 4 бали.

31 серпня Зоря та Харків дограють зустріч, яка розпочалася ще 30 серпня. Поєдинок перенесли через затяжну повітряну тривогу. На момент зупинки рахунок у матчі був 1:0 на користь харків'ян. Гра стартує з 51-ї хвилини о 13:00.

Також в останній день літа чернівецька Буковина прийме київське Динамо. Початок – о 18:00.