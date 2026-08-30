Чорноморець здобув першу перемогу в УПЛ, мінімально обігравши Кривбас

Чорноморець переміг Кривбас у матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся в Одесі 30 серпня.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь одеситів.

Через повітряну тривогу поєдинок на стадіоні "Чорноморець" розпочався із запізненням.

У першому таймі жодна з команд не змогла відзначитися. На перерву суперники пішли за нульового рахунку.

У другій половині зустрічі наставники Чорноморця і Кривбаса провели заміни, намагаючись пожвавити гру в атаці. На 77-й хвилині спрацювала заміна Романа Григорчука. Півзахисник одеситів Віталій Фарасєєнко, який вийшов на поле замість Йоки, скористався передачею Пушкарьова та відправив м'яч у сітку воріт суперника.

До фінального свистка рахунок не змінився. Чорноморець здобув першу перемогу в сезоні, тоді як Кривбас зазнав другої поразки у чотирьох матчах.

Чемпіонат України – УПЛ

4-й тур, 30 серпня

Чорноморець – Кривбас 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 77 Фарасєєнко

Попередження: Пушкарьов, 12

Чорноморець: Аніагбосо, М. Когут, Фарина, Жаржу, Клименко, Робакідзе, Кльоц (Авагімя, 46), І. Когут (Алефіренко, 19), Пушкарьов, Йока (Фарасеєнко, 55), К. Попов.

Кривбас: Кемкін, Машаду, Джонс, Вілівальд, Юрчец, Я. Шевченко, Наві, Джовані, Рівас, Мулик, Сек.

У турнірній таблиці Чорноморець піднявся на десяту сходинку. В активі підопічних Григорчука відтепер три очки. Кривбас опустився на восьме місце. У криворіжців чотири очки.

Нагадаємо, що у центральному матчі 3-го туру Полісся перемогло Шахтар з рахунком 2:0.