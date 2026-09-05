Прадо: Динамо – великий європейський клуб

Бразильський новачок київського Динамо Густаво Прадо відреагував на свій перехід в український клуб.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"Я дуже щасливий опинитися тут, тому що Динамо – великий європейський клуб. Загалом моя улюблена позиція — лівий вінгер. Але якщо тренери Динамо бачать мене на інших позиціях, я готовий до нових викликів. У складі киян хочу поповнити свою трофейну колекцію новими перемогами – у чемпіонаті та Кубку України. Я хочу забивати м'ячі, віддавати результативні передачі, допомагати команді й, найголовніше, виграти чемпіонат", – підсумував Прадо.

Оренда Густаво з Інтернасьйонала розрахована до кінця поточного сезону-2026/27, але у домовленості є опція можливого викупу гравця на повноцінній основі.

Прадо є вихованцем Ферровіарії та Інтернасьйонала, який виступає в елітному дивізіоні Бразилії. Саме у складі Колорадос він провів більшу частину своєї кар'єри, відігравши за цю команду 71 матч та записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.

Додамо, що за його спиною також 11 ігор (1 забитий м'яч та 1 результативна передача) за національну збірну Бразилії U-20. Окрім того, Прадо у складі "селесао" став чемпіоном Південної Америки на молодіжному рівні у 2025 році.

Нагадаємо, що напередодні кияни оформили трансфер 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба.