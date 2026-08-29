Полісся завдало Шахтарю першої поразки в сезоні УПЛ

Донецький Шахтар у Львові на "Арені Львів" у номінально домашньому матчі поступився житомирському Поліссю.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

У першому таймі Шахтар більше володів ініціативою, але не завдав жодного удару в площину воріт, тоді як Полісся змогло використати свій шанс. На 31-й хвилині Андраде вдало зіграв на правому фланзі та виконав ідеальну передачу на Назаренка, якому залишалося лише підставити ногу, щоб відправити м'яч у сітку воріт.

"Гірники" активно розпочали другу половину поєдинку, проте гол знову забили суперники. Андрієвського вивели віч-на-віч із Різником. Голкіпер відбив перший удар, проте м'яч відскочив до півзахисника, який із другої спроби не схибив.

Донецький клуб зміг забити після кутового але арбітр скасовува взяття воріт через фол Марлона Гомеса на Кудрику.

Зазначимо, що для Полісся це четверта перемога над Шахтарем у чемпіонаті України. Ще дві зустрічі завершилися внічию, а в одному матчі перемогу здобули "гірники".

Чемпіонат України – УПЛ

4 тур, 29 серпня

Шахтар (Донець) – Полісся (Житомир) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Назаренко, 0:2 – 74 Андрієвський

Нагадаємо, напередодні дубль Сидуна та гол Рохаса принесли перемогу Епіцентру над Кудрівкою.