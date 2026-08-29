Дубль Сидуна та гол Рохоса принесли перемогу Епіцентру над Кудрівкою в 4 турі УПЛ

У суботу, 29 серпня, Епіцентр впевнено переграв Кудрівку у виїзному поєдинку в межах четвертого туру УПЛ сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Гра розпочалася досить урівноважено з боку обох команд. Перші моменти мала команда Євгена Задорожного. Смирний двічі створив небезпеку біля карного майданчика суперника, але реалізувати її йому не вдалося.

А от Сидуну вдалося на 36-й хвилині відкрити рахунок. Молодий нападник вийшов віч-на-віч із Яшковим та загнав м'яч у сітку воріт.

Далі гра проходила у запеклій та в'язкій боротьбі до 75-ї хвилини матчу. Сидуну вдалося подвоїти перевагу для своєї команди. Козак на 21-річного нападника чудову віддав розрізну передачу у карний майданчик суперників, й той зумів перекинути голкіпера Яшкова.

Підопічні Сергія Нагорняка, відчувши кураж, почали й далі громити кудрівчан. Іспанський легіонер Рохос з гострого кута дальнім ударом просто дивовижно прошив ворота господарів.

Це, до речі, перший гол іспанця у поточному сезоні й вже третя результативна передача від Козака у цій зустрічі. На 90-й хвилині Себеріо ледь не довів справу до повного розгрому після помилки в центрі оборони гравців Кудрівки, але не зміг влучити у ствір воріт.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

4-й тур, 29 серпня

Кудрівка – Епіцентр 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Сидун, 0:2 – 75 Сидун, 0:3 – 78 Рохас.

Попередження: Пасіч 24, Огарков 53, Смирний 63, Потімков 69, Овусу 71, Плакса 82 – Коч 69.

Кудрівка: Яшков, Пасіч, Векляк, Потімков, Огарков (Розалес 61), Бєляєв, Сігєєв, Смирний (Плакса 70), Світюха (Ющенко 61), Петряк (Бичек 77), Овусу (Верлі 77).

Епіцентр: Федотов, Кирюханцев (Лучкевич 31), Репай, Коч, Климець, Миронюк, Рохас, Таварес, Козак (Себеріо 80), Нене, Сидун.

Нагадаємо, що вже Кудрівка протягом поточної кампанії не змогла здобути жодної перемоги в елітному дивізіону України. У 3-му туру вони розписали нічию з Оболонню (0:0).

Водночас для Епіцентра це була вже друга звитяга в УПЛ у цьому сезоні. Команда Сергія Нагорняка переграла "пивоварів" у стартовому турі (3:0).