Колос зіграв унічию з Оболонню в 4 турі УПЛ

У п'ятницю, 28 серпня, відбувся стартовий матч 4 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Колос зіграв унічию з Оболонню.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Поєдинок на тривалий час було перервано після 76-ї хвилини у зв'язку з повітряною тривогою. Після відновлення протистояння рахунок на табло також більше не змінився.

У підсумку Колос набрав свій перший заліковий бал у новому сезоні, однак все ще посідає передостаннє місце (маючи матч у запасі). Водночас Оболонь набрала вже 3 очки і наразі йде 10-ю в турнірній таблиці першості.

Чемпіонат України – УПЛ

4 тур, 28 серпня

Колос – Оболонь 0:0

Колос: Пахолюк, Савчук, Гончаренко, Козік (Хрипчук, 62), Рухадзе, Демченко, Теллес, Ррапай, Кане (Касалла, 76), Климчук (Ндукве, 62), Салабай (Тахірі, 76).

Оболонь: Федорівський, Морозко (Полегенько, 31), Єрмаков, Прокопчук, Капінус, Мишньов, Чех (Волохатий, 72), Слободян, Суханов (Маткевич, 63), Устименко (Лях, 63), Шулянський (Мединський, 72).

Попередження: Ндукве (79) – Мишньов (35)