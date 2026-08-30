Гол Чечера на останніх хвилинах подарував Вересу перемогу над ЛНЗ у матчі 4 туру УПЛ

У неділю, 30 серпня, відбувся матч 4-го туру УПЛ сезону-2026/27, у якому ЛНЗ зазнав поразки від Вереса.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

Поєдинок розпочався о 15:30, однак за 12 хвилин до завершення основного часу його було перервано через повітряну тривогу. Зустріч відновилася лише о 19:45, однак через кілька хвилин тривога пролунала повторно і матч знову було призупинено.

Гру було поновлено о 22:00. Й вже на 84-й хвилині підопічні Олега Шандрука розіграли вкрай вдалий для себе кутовий. Чечер замкнув передачу головою. Здавалося, що єдиному голеадору в цьому поєдинку потрібна була медична допомога після боротьби із Рябовим за цей забитий м'яч, але він зумів продовжити.

Верес завдяки цьому результату набрав лише свій 4-й заліковий бал у новому сезоні та наразі йде 7-м у турнірній таблиці. Водночас в активі ЛНЗ також наразі 5 очок, й клуб посідає після 4-х турів 9-ту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

4-й тур, 30 серпня

ЛНЗ – Верес 0:1

Гол: 0:1 – 83 Чечер.

ЛНЗ Черкаси: Ледвій, Дідик, Муравський, Драмбаєв, Пасіч, Пастух (Таллес Бренер 78), Рябов, Кузик, Кравчук (Якубу 59), Ассінор (Девід 78), Цара (Микитишин 66).

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Харатін, Вовченко, Сміян, Гонсалвеш (де Жезус Ліма 73), Баран (Нійо 63), Ян Ф. (Чечер 78), Шарай (Веслі Помба 78), Блєр (Александров 73).

Раніше свою першу перемогу в новому сезоні здобув Чорноморець, який вдома обіграв Кривбас.