Харків із дублем Забергджі розгромив Зорю у дограному матчі 4 туру УПЛ

ФК Харків у виїзному поєдинку здобув перемогу над луганською Зорею у межах четвертого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Варто зазначити, що гра мала відбутися 30 серпня, проте внаслідок затяжної повітряної тривоги було вирішено перенести поєдинок на наступний день.

Гра розпочалася з 51-ї хвилини. Команда Младена Бартуловича вже мала перевагу в один забитий м'яч, оскільки раніше, на 14-й хвилині матчу, Ітодо відзначився забитим голом.

Тоді нігерійський нападник зумів скористатися помилкою захисника Джордона та реалізував вихід віч-на-віч із Рибаком.

Луганці одразу після початку дограного часу провели низку замін. Замість Рибака обороняти ворота вийшов Каравашенко, Горбач замінив Слесаря, Юрченко помінявся місцями із Пердутою, а Енріке замістив Попару.

Утім, всі ці ротації не сильно допомогли підопічним Віктора Скрипника. Вже на 54-й хвилині Гаджиєв прорвався правим флангом у карний майданчик "чорно-білих" й віддав точну передачу на Заберегджу.

Косоварському нападнику вдалося скористався моментом й пробив у воротарський кут Каравашенка. До речі, його перший гол в цьому сезоні.

Й вже через 11 хвилин Заберегджа спішно зіграв на добиванні, після того, як харків'яни створили хаос у штрафному майданчику суперника. Зауважимо, що це дебютний дубль у складі Харкова. Востаннє нападник забивав два голи одному матчі ще у квітні 2025 року, коли виступав у албанському Динамо Сіті.

На 87-й хвилині матч знову призупинили після оголошення повітряної тривоги, проте це перерва не була такою тривалою, й вже невдовзі команди завершили поєдинок.

Чемпіонат України – УПЛ

4-й тур, 31 серпня

Зоря – Харків 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Ітодо, 0:2 – 54 Забергджа, 0:3 – 65 Забергджа.

Попередження: Джордан 73 – Гаджиєв 40.

Зоря: Рибак (Каравашенко 51), Пердута (Юрченко 51), Джордан, Яцик, Мачалов, Попара (Енріке 51), Слесар (Горбач 51), Нестеренко, Глущенко, Славич (Бойко 82), Будківський.

Харків: Єрмаков, Павлюк, Салюк, Шабанов, Крупський, Калюжний, Забергджа (Антюх 76), Смоляков, Гаджиєв (Кастільйо 81), Ітодо (Рашиця 62), Парако (Когут 81).

Нагадаємо, що поєдинок між ЛНЗ та Вересом, який також неодноразово переривався після повітряних тривог, команди таки зуміли завершити. Гол Чечера на останніх хвилинах подарував рівнянам звитягу (1:0).