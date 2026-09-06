Знову втрата очок. Динамо не зуміло обіграти ЛНЗ у матчі 5-го туру УПЛ-2026/27

Київське Динамо та черкаський ЛНЗ зіграли в нульову нічию в поєдинку чемпіонату України. Матч, який проходив у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, відкривав програму недільного ігрового дня п'ятого туру УПЛ сезону-2026/27.

Після ганебної поразки від Буковини з рахунком 0:3 у попередньому турі Динамо потрібно було реабілітовуватися в очах власних фанатів. Підопічні Ігоря Костюка володіли ігровою та територіальною перевагою, проте втілити бодай в один забитий гол киянам не вдавалося.

На 59-й хвилині Матвій Пономаренко таки вразив ворота суперника, проте VAR скасував цей гол через положення. ЛНЗ вдалося відстояти нульову нічию, а Динамо вдруге поспіль втратило очки в матчі національного чемпіонату. Чергова невдача, яка робить ще актуальнішим питання щодо майбутнього головного тренера команди Ігоря Костюка.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 6 вересня

Динамо – ЛНЗ – 0:0 (0:0)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Михавко, Кендзьора, Сич (77 Малиш), Бражко, Лонвейк, Рубчинський (88 Піхальонок) , Кабаєв (77 Герреро), Ярмоленко (84 Волошин), Пономаренко

ЛНЗ: Ледвій, Драмбаєв, Муравський, Дайко, Пасіч, Дідик, Рябов, Твердохліб (46 Пастух), Якубу (90+1 Микитишин), Кузик, Ассінор (66 Яде)

Попередження: 15 Кендзьора, 45+1 Дайко, 78 Яде

Також у неділю, 6 вересня, відбудуться ще два матчі в рамках п'ятого туру УПЛ: Верес прийме Зорю, а Буковина, яка минулого тижня розгромила Динамо, на виїзді зіграє проти Епіцентра. Ці поєдинки розпочнуться о 15:30 та 18:00 відповідно. Напередодні Шахтар на виїзді здобув вольову перемогу над Карпатами з рахунком 2:1.