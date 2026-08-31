Динамо з воротарськими голами Суркіса розгромно поступилось Буковині в УПЛ

Чернівецька Буковина у номінально домашньому матчі в Кам’янці-Подільському обіграла київське Динамо в межах 4-го туру Української Прем’єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Буковина змогла відзначитися швидким голом. На 12-й хвилині Тарас Михавко віддавав пас В’ячеславу Суркісу, якого активно пресингував Кожушко. У підсумку голкіпер киян спробував вибити м’яч, але влучив прямо в суперника, від якого той опинився у сітці воріт. Згодом нападник відзначився другим голом, однак його було скасовано після перегляду VAR.

Після цього Динамо перехопило ініціативу й активно тиснуло на ворота суперника, створивши кілька небезпечних моментів. Найгострішим із них був удар Андрія Ярмоленка у стійку.

Друга половина розпочалася з атак столичного колективу, однак знову забила Буковина. В’ячеслав Суркіс після простого закидання у воротарський майданчик випустив м’яч із рук просто за лінію воріт. Гравці Динамо намагалися оскаржити епізод і довести, що проти воротаря було порушено правила, проте арбітри VAR підтвердили легітимність взяття воріт.

Після цього тренерський штаб киян замінив Суркіса, випустивши замість нього 23-річного Іллю Ольхового.

Буковина на 83-й хвилині довела рахунок до розгромного. Півзахисник Олег Ільїн головою замкнув передачу з флангу, встановивши остаточних рахунок у грі.

Зазначимо, що востаннє в УПЛ Динамо програвало з різницею у три м’ячі ще у вересні 2022 року. Тоді його кривдником став Дніпро-1.

Для Буковини це перша перемога над Динамо в чемпіонаті України. До цього в активі чернівецького колективу в шести зустрічах була лише одна нічия.

Чемпіонат України – УПЛ

4 тур, 31 серпня

Буковина (Чернівці) – Динамо (Київ) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Кожушко, 2:0 – Суркіс (автогол), 3:0 – 83 Ільїн