Іспанія зійдеться в поєдинку з Францією: коли відбудеться перший матч півфіналу Євро-2024

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно перший матч півфіналу турніру.

Збірна Іспанії зустрінеться з Францією, переможець вийде в фінал континентальної першості.





Євро-2024, Німеччина

1/2 фіналу, 9 липня

22:00 Іспанія — Франція





Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, Іспанія стала найкращою збірною на груповому етапі Євро-2024. Це єдина команда, яка набрала максимум балів. У першому турі підопічні Луїса де ла Фуенте розгромно перемогли Хорватію, у наступному матчі мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявились сильнішими за Албанію. В 1/8 фіналу іспанці розгромила грузинів і вийшли у чвертьфінал, де зустрілася з господаркою Євро-2024 Німеччиною. На останніх хвилинах додаткового часу Іспанія вирвала перемогу.

Французи не змогли перемогти в групі D, їх на один бал випередила Австрія. Проте перемоги над австрійцями та двох нічиїх, спершу з Нідерландами, а потім з Польщею, вистачило, щоб посісти другу сходинку. В 1/8 фіналу збірна Франції мінімально перемогла Бельгію, і у чвертьфіналі зустрілася з Португалією де виявилася сильнішою в серії післяматчевих пенальті.