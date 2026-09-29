Луїс де ла Фуенте: Історія заборгувала іспанському футболу більше одного Золотого м'яча

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розповів, що хотів би побачити, як Золотий м'яч-2026 тримає у руках хтось із іспанських футболістів.

Його цитує AS.

"Історія заборгувала іспанському футболу більше одного Золотого м'яча. Було дуже приємно, коли його отримав Родрі, і тепер я хотів би побачити, як його отримає ще один іспанець. Я був би радий, якби його отримав хтось із них. Не лише через мій зв'язок із тим чи іншим із них, адже, на мою думку, всі вони – найкращі у світі на своїх позиціях", – заявив наставник "Фурії Роха".

Востаннє іспанець виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2024 році. Ним був тоді ще опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який тепер виступає за Барселону.

Цікаво, що володар ЗМ-2024 сподівається, що цьогоріч тріумфує хтось із шести номінантів із Іспанії (Ферран Торрес, Ламін Ямал, Родрі, Пау Кубарсі, Фабіан Руїс і Марк Кукурелья).

Вручення ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед головних фаворитів на нагороду називають Гаррі Кейна, Ламіна Ямала, Кіліана Мбаппе та навіть Ліонеля Мессі.

Торік нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле, який вже назвав свій номер один у боротьбі за Золотий м'яч у 2026 році.

Раніше визначилися усі претенденти на ЗМ-2026, а авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду.