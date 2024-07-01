Іспанія розгромила Грузію в 1/8 фіналу Євро-2024: огляд матчу

Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Грузією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 30 червня

Іспанія — Грузія 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Ле Норман (а.г.), 1:1 - 39 Родрі, 2:1 - 51 Руїс, 3:1 - 75 Вільямс, 4:1 - 83 Ольмо.

Збірна Іспанії: Сімон, Карвахаль (Навас 81), Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья (Грімальдо 66), Родрі, Педрі (Ольмо 52), Руїс (Меріно 81), Ямал, Ніко Вільямс, Мората (Оярсабаль 66).

Збірна Грузії: Мамардашвілі, Какабадзе, Гвелесіані (Квеквескірі 79), Кашія, Двалі Лохошвілі (Цитаішвілі 63), Чакветадзе (Давіташвілі 63), Кочорашвілі, Кітеїшвілі (Алтунашвілі 41), Кварацхелія, Мікаутадзе (Зівзівадзе 79).

Попередження: Мората 44 — Давіташвілі 71.

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.