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Талановитого форварда Реала вперше викликали в збірну Іспанії

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 17:47
Талановитого форварда Реала вперше викликали в збірну Іспанії
Карлос Еспі
ФК Реал Мадрид

Талановитий форвард мадридського Реала Карлос Еспі отримав свій перший виклик у національну збірну Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

Еспі довикликаний у збірну на матчі Ліги націй проти Чехії та Хорватії (3 і 6 жовтня відповідно) замість нападника ПСЖ Феррана Торреса, який отримав незначне пошкодження та покинув розташування команди.

Для Еспі це перший виклик у дорослу збірну Іспанії. До цього він відзначився 5 голами в 2 матчах за молодіжну збірну U-21.

21-річний Еспі перейшов у Реал із Леванте за 25 мільйонів євро влітку поточного року. В поточному сезоні відзначився 2 голами в 5 матчах за Реал у всіх турнірах, хоча сумарно провів на полі лише 26 хвилин.

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