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Франція по пенальті здолала Португалію на шляху до півфіналу Євро-2024

Станіслав Лисак — 6 липня, 00:45
Франція по пенальті здолала Португалію на шляху до півфіналу Євро-2024

Збірна Франції переграла Португалію у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Основний та додатковий час завершився з нулями на табло, проте в серії післяматчевих пенальті підопічні Дедьє Дешама виявились сильнішими.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 5 липня

Португалія — Франція 0:0
По пенальті 5:3

Португалія: Кошта, Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу (Семеду 74), Фернандеш (Консейсайу 74), Пальїнья (Невеш 90+2), Вітінья (Нунес 119), Леау (Фелікс 106), Роналду, Бернарду

Франція: Меньян, Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде, Камавінга (Фофана 91), Чуамені, Канте, Грізманн (Дембеле 67), Мбаппе (Барколя 106), Коло-Муані (Тюрам 86)

Попередження: Пальїнья 79, Саліба 84

У півфіналі Франція зіграє з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.

Зазначимо, що в кожному матчі між цими командами на чемпіонаті Європи основний час завершувався внічию, а в плей-оф раніше завжди команди здобували перемогу в додатковий час.

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