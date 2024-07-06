Франція по пенальті здолала Португалію на шляху до півфіналу Євро-2024
Збірна Франції переграла Португалію у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Основний та додатковий час завершився з нулями на табло, проте в серії післяматчевих пенальті підопічні Дедьє Дешама виявились сильнішими.
Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 5 липня
Португалія — Франція 0:0
По пенальті 5:3
Португалія: Кошта, Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу (Семеду 74), Фернандеш (Консейсайу 74), Пальїнья (Невеш 90+2), Вітінья (Нунес 119), Леау (Фелікс 106), Роналду, Бернарду
Франція: Меньян, Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде, Камавінга (Фофана 91), Чуамені, Канте, Грізманн (Дембеле 67), Мбаппе (Барколя 106), Коло-Муані (Тюрам 86)
Попередження: Пальїнья 79, Саліба 84
У півфіналі Франція зіграє з Іспанією, яка виявилася сильнішою за Німеччину.
Зазначимо, що в кожному матчі між цими командами на чемпіонаті Європи основний час завершувався внічию, а в плей-оф раніше завжди команди здобували перемогу в додатковий час.