Іспанія розгромила Хорватію у першому турі Євро-2024

Збірна Іспанії здобула перемогу над Хорватією у першому турі Євро-2024 в межах групи B.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Перша половина тайму пройшла доволі спокійно. Команди почергово контролювали м'яч, не створивши при цьому гольові моменти.

Однак, згодом "червона фурія" вибухнула. На 29 хвилині команда скористалась невпевненою грою "картатих" в обороні та провела швидку вертикальну атаку. Альваро Мората вийшов віч-на-віч з Домініком Ліваковичем та влучним ударом відкрив рахунок у матчі.

Цей забитий м'яч повністю змінив характер гри. Хорвати через хвилину створили свій гольовий шанс, але Марцело Брозович не зміг ним скористатися.

Зі свого боку іспанці не мали проблем з реалізацією моментів. На 32 хвилині Фабіан Руїс майстерно розібрався із захистом суперника та поцілив у лівий нижній кут воріт, записавши на свій рахунок не лише асист, а й забитий м'яч.

На 47 хвилині Іспанія поставила крапку у першому таймі. Дані Карвахаль отримав подачу з флангу від наймолодшого гравця в історії Євро Ламіна Ямала та переправив м'яч у сітку з кількох метрів.





У другому таймі підопічні Луїса де ла Фуенте заспокоїли гру та організовано зупиняли спроби хорватів забити перший гол на Євро.

Найкращу можливість відзначитися "картаті" мали на 80 хвилині. Бруно Петкович не реалізував пенальті, проте отримав м'яч назад і переправив його у сітку. Святкування нападника тривало недовго, адже ВАР відмінив гол через офсайд Петковича.

Євро-2024, Німеччина

Група B, 1 тур

15 червня

Іспанія — Хорватія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 29 Мората, 2:0 - 32 Руїс, 3:0 - 45+2 Карвахаль

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Родрі (87 Субіменді), Руїс, Педрі, Ямал (86 Торрес), Мората, Вільямс.

Хорватія: Лівакович, Гвардіол, Понграчич, Шутало, Станішич, Брозович, Модрич, Ковачич, Маєр, Крамарич, Будімір.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

Раніше Чемпіон зробив представлення "червоної фурії" на Євро-2024.

Фото: УЄФА