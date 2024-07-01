Франція обіграла Бельгію завдяки прикрому рикошету і вийшла у 1/4 Євро-2024

Збірна Франції мінімально перемогла Бельгію і вийшла у чвертьфінал Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Перший по-справжньому небезпечний момент стався біля воріт Франції. Кевін Де Брейне підступно пробив зі штрафного (схожим чином, як у матчі з Україною, але цього разу удар прийшовся по центру) – Майк Меньян явно не очікував такого, але зреагував і відбив м'яч ногою.

На не менш гостру відповідь "Ле бльо" знадобилося близько 10 хвилин. Жюль Кунде подав прямо на голову Маркуса Тюрама, той пробив у ближній кут, але м'яч полетів повз ворота.

Ближче до кінця тайму французи почали домінувати на полі, не даючи бельгійцям зв'язати бодай кілька передач, але справа все ніяк не доходила до влучного удару. Чудова нагода була у Орельєна Чуамені, який пробивав із 15 метрів після скидки від Мбаппе, але він спрямував м'яч вище воріт.

По перерві тиск французів тільки посилився. На подив, чи не найкращий момент створив захисник Вільям Саліба. На 74-й хвилині він на замаху ефектно прибрав Жеремі Доку і сильно пробив у ближній кут, але від потенційно переможного голу його відділили лічені сантиметри.

Як часто буває в матчах такого рівня, вирішальний гол був забитий волею випадку. За 5 хвилин до кінця основного часу Рандаль Коло-Муані різко розвернув Яна Вертонгена і одразу ж пробив з гострого кута – захисник встиг заблокувати удар, але його дотик змінив траєкторію і м'яч залетів у ворота.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 1 липня

Франція — Бельгія 1:0 (0:0)

Гол: Коло-Муані 85

Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Тчуамені, Канте, Рабьо, Грізманн, Тюрам (Коло-Муані 62), Мбаппе.

Бельгія: Кастелс, Вертонгем, Кастань (Де Кетеларе 88), Фас, Теат, Онана, Доку, де Брейне, Опенда (Мангала 63), Карраско (Лукебакіо 88), Лукаку.

Попередження: Чуамені 14, Грізманн 23, Рабйо 24 – Вертонген 76, Мангала 90+3

В 1/4 фіналу Франція зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія. Наступний суперник "Ле бльо" визначиться вже сьогодні. Початок матчу між португальцями та словенцями о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бельгія грала в одній групі з Україною. В очному матчі з "жовто-синіми" команда Доменіко Тедеско розписала нульову нічию.