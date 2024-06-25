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Іспанія перемогла Албанію: огляд матчу Євро-2024

Олександр Булава — 25 червня, 00:49
Іспанія перемогла Албанію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Албанію у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група В, 3 тур, 24 червня

Албанія — Іспанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Торрес

Албанія: Стракоша, Мітай, Аєті, Гімшіті, Бальїу, Рамадані, Аслані, Байрамі (70 Ходжа), Лачі (70 Беріша), Асані (81 Асані), Манай (59 Броя)

Іспанія: Рая, Грімальдо, Лапорт (46 Ле Норман), Вівіан, Хесус Навас, Меріно, Субіменді, Оярсабаль (62 Лопес), Ольмо (84 Баена), Ферран Торрес (72 Ямаль), Хоселу (72 Мората)

Попередження: 67 Байрамі, 89 Беріша — 90 Вівіан

Перемога дозволила "червоній фурії" набрати 9 очок та виграти групу В. Албанці з одним балом в активі стали четвертими.

У паралельному матчі Італія вирвала нічию в Хорватії та стала другою. Хорвати посіли третю сходинку з двома балами в активі.

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