Тренер Хорватії оцінив розгромну поразку від Іспанії у Лізі націй

Головний тренер збірної Хорватії Славен Билич знайшов позитивний момент у програній грі Ліги націй-2026/27 проти Іспанії (1:4), зазначивши, що його команді часом вдавалося виходити з-під пресингу "Фурії Роха".

Його цитує УЄФА.

"У кількох епізодах нам вдавалося добре виходити вперед із м'ячем і створювати можливості для подач. Однак в обороні, особливо на флангах – передусім на лівому – та в зонах позаду наших нападників, де діяв Фермін Лопес, суперник отримував м'яч у небезпечних позиціях і мав надто багато часу. Наша структура гри в обороні не працювала належним чином, тому цей вечір виявився для нас складним", – сказав наставник "шашкових".

58-річний фахівець наголосив, що його підопічні зіграли проти найкращої збірної, яка зберігає цей високий статус протягом кількох останніх років.

Билич відзначив, що хорвати залишали занадто багато вільного простору для суперника, а гра його команди була далекою від стандартів.

Відзначимо, що автором єдиного голу Хорватії в іспанські ворота став форвард Динамо Загреб Діон Бельо, а "шашкові" восьмий раз програли в очній дуелі іспанцям.

Після 2-х турів підопічні Билича посідають 3-тє місце у квартеті С, маючи у своєму активі 3 бали. Іспанія з 6 очками очолила групу. Поміж ними йде Англія, у якої також 3 пункти. У наступному 3-му турі ЛН-2026/27 хорвати зіграють проти Англії (3 жовтня), а "Фурія Роха" прийме Чехію (3 жовтня).

Раніше нападник збірної Англії Ентоні Гордон висловився про перемогу над Чехією (2:0).