Збірна Іспанії здолала Італію та вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Італію у другому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Збірна Іспанії з перших хвилин заволоділа ініціативою та мала декілька вигідних моментів у першому таймі, щоб відкрити рахунок у грі. Свої нагоди змарнували Ніко Вільямс, Альваро Мората та Фабіан Руїс

Тиск іспанців продовжився у другій половині гри та врешті-решт призвів до гола. Простріл Ніко Вільямса з лівого флангу завершився автоголом Ріккардо Калафіорі.

Надалі Іспанія повністю контролювала хід матчу та впевнено довела поєдинок до перемоги, яка забезпечила їй вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група В, 2 тур, 20 червня

Іспанія — Італія 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Калафіорі (автогол)

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Педрі (71 Баена), Родрі, Руїс (90+4 Меріно), Ямал (71 Торрес), Мората (78 Оярсабаль), Ніко Вільямс (78 Перес)

Італія: Доннарумма, Дімарко, Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо (46 Крістанте), Фраттезі (46 Камб'ясо), Скамакка (64 Ретегі), К’єза (64 Дзакканьї) , Пеллегріні (82 Распадорі)

Попередження: 45+1 Родрі, 68 Ле Норман - 15 Доннарума, 46 Крістанте

Нагадаємо, що Іспанія в першому колі розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією. Напередодні відбувся поєдинок другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.