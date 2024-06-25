Польща грюкнула дверима та не дала Франції посісти перше місце у групі D
Збірна Франції зіграла внічию з Польщею у третьому турі групового етапу Євро-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Франція потужно розпочала перший тайм, однак підопічним Дідьє Дешама постійно чогось не вистачало, щоб відкрити рахунок у матчі. На екваторі тайму Польща зуміла пристосуватися до тиску французів та почала відповідати своїми гострими випадами.
На 42 хвилині відбувся головний момент першої половини гри, коли Кілліан Мбаппе пройшов повз захисників, пробивав у правий нижній кут воріт, але Лукаш Скорупській зробив чудовий сейв.
На 56 хвилині "Ле Бле" все-таки зуміли забити першими. Мбаппе впевнено реалізував пенальті, який був назначений через фол Якуба Ківіора.
Польша, розуміючи, що це їх останній поєдинок на Євро, почала грати більш розкуто. Поляки зуміли конвертувати свій атакувальний потенціал у забитий м'яч.
На 77 хвилині Роберт Левандовський мав нагоду реалізувати одинадцятиметровий удар, однак схибив. На щастя для досвіченого нападника, судья дозволив виконати повторну спробу через те, що голкіпер французів далеко вийшов з воріт. З другої спроби Левандовський все-таки записав своє ім'я у протокол матчу.
Франція — Польща 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Мбаппе (пен), 1:1 - 78 Левандовський (пен)
Франція: Маньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Чуамені, Канте, Рабйо, Дембеле, Барколя, Мбаппе
Польща: Скорупскій, Беднарек, Давідович, Ківйор, Франковський, Модер, Зелінський, Залевський, Урбанський, Шиманський, Левандовський.
Франція втратила першу сходинку в групі D. У плей-оф підопічні Дідьє Дешама зіграють проти другої команди квартету E, в якій грає збірна України
Нагадаємо, що Польща втратила шанси на плей-оф ще після другого туру Євро-2024