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Збірна Франції в кривавому матчі здолала Австрію на Євро-2024

Станіслав Лисак — 17 червня, 23:58
Збірна Франції в кривавому матчі здолала Австрію на Євро-2024

Збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Австрією в першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

У австрійців була можливість вийти вперед, однак Крістоф Баумгартнер не зміг пробити повз Майка Меньяна після виходу сам на сам.

Француза вдалося вийти вперед на 38-й хвилині матчу. Кіліан Мбаппе прорвався у штрафний майданчик після чого прострілив у центр і м'яч від захисника австрійців Максимільяна Вобера залетів у площину воріт.

Поєдинок перервався через пошкодження Антуана Грізманна. Нападник Атлетико врізався у рекламний щит та отримав розсічення.

Фото — УЄФА

Фото — УЄФА

Наприкінці поєдинку Кіліан Мбаппе опинився на газоні. У нападника Реала пішла кров з носа, через що поєдинок знову було перервано.

Фото — УЄФА

Фото — УЄФА

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група D, 1 тур, 17 червня

Австрія — Франція 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 автогол Вобер

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

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