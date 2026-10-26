Луїс де ла Фуенте та Ромеу визнані найкращими тренерами року

Найкращим тренером року серед жіночих команд став наставник каталонської Барселони Пере Ромеу, а серед чоловічих – Луїс де ла Фуенте зі збірної Іспанії.

Нагороди вручив колишній коуч Ліверпуля та Валенсії Рафаель Бенітес.

Ромеу випередив Хонатана Хіральдеса (Ліон), Андре Єглерца (Манчестер Сіті), Нільса Нільсена (збірна Японії) та Елену Садіку (Селтік/БЕК Гекен)

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Натомість головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте обійшов у голосуванні Венсана Компані (Баварія), Мікеля Артету (Арсенал), Луїса Енріке (ПСЖ) та Унаї Емері (Астон Вілла). Влітку 2026-го він привів "Фурію Роха" до "золота" чемпіонату світу.

Це його дебютне визнання такої величини на церемонії Золотого м'яча.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Раніше стало відомо, що зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал втретє поспіль став найкращим молодим гравцем року.