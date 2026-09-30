Перший тайм міг завершитися з рахунком 4:1 або 5:1: тренер Іспанії – про перемогу над Хорватією

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розповів, що його команда вже у першому таймі матчу Ліги націй-2026/27 проти Хорватії могла завершити з розгромним рахунком.

Його цитує Marca.

"Перший тайм міг завершитися з рахунком 4:1 або 5:1, другий – приблизно так само. Нам протистояла збірна, яка добре захищається, потужно грає на другому поверсі, і потрібно бути готовими до будь-якої ситуації. Але потім ми повернули собі володіння м'ячем і контроль над грою", – сказав наставник "Фурії Роха".

Нагадаємо, що перша частина зустрічі закінчилася перемогою іспанців з рахунком 2:1, а фінальний свисток про закінчення матчу зафіксував звитягу команди Луїса де ла Фуенте – 4:1.

Окремо 65-річний спеціаліст відзначив Ламіна Ямала, який оформив дубль у ворота "шашкових".

"Ямаль дуже хоче продовжувати розвиватися і показати всьому світу, яким він є футболістом. Він настільки скромний, що це робить його ще величнішим. Ми насолоджувалися його магією на благо команди, і в майбутньому він отримає набагато більше визнання за те, що робить, і за командну гру", – зазначив іспанський фахівець.

Після 2-х турів підопічні Билича посідають 3-тє місце у квартеті С, маючи у своєму активі 3 бали. Іспанія з 6 очками очолила групу. Поміж ними йде Англія, у якої також 3 пункти.

У наступному 3-му турі ЛН-2026/27 хорвати зіграють проти Англії (3 жовтня), а "Фурія Роха" прийме Чехію (3 жовтня).

Раніше головний тренер збірної Хорватії Славен Билич висловився про розгромну поразку своїх підопічних.