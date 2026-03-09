Динамо за сумнівного суддівства зупинило Полісся, Супряга врятував Епіцентр: підсумки 19-го туру УПЛ

У чемпіонаті Української Прем'єр-ліги завершився 19-й тур, який виявився напрочуд результативним та приніс чимало несподіваних результатів.

"Чемпіон" підбиває підсумки минулого туру.

П'ятниця, 6 березня

Олександрія – Шахтар 0:1

Субота, 7 березня

Епіцентр – Колос 4:0

Оболонь – Кривбас 0:0

Неділя, 8 березня

Зоря – Полтава 4:0

Карпати – Кудрівка 1:1

Полісся – Динамо 1:2

Понеділок, 9 березня

Рух – Металіст 1925 0:3

Верес – ЛНЗ 0:3

Шахтар наблизився до чемпіонства та підштовхнув у прірву Олександрію

Поєдинок між срібним та бронзовим призером минулого чемпіонату відкрив програму 19-го туру УПЛ. Потенційно центральний матч перетворився на прохідний через різне становище команд.

Олександрія сподівалася заробити з лідером бодай очко. Це додало б команді Кирила Нестеренка впевненості у боротьбі за місце в еліті. Усі сподівання "містян" перекреслив Траоре, який забив третій м'яч у сезоні.

Після матчу спортивний директор Шахтаря Даріо Срна у "кращих традиціях" Містера нарікав на суддівство та жалівся на газон багатостраждального стадіону "Ніка". На думку хорвата, арбітр мав призначати три пенальті у ворота господарів.

Втім, дратівливість легенди "гірників" можна зрозуміти, адже попереду Шахтар чекає непростий вояж до Польщі на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій. Хай там що, але донеччани зробили ще один важливий крок до чемпіонства, скориставшись проблемами конкурентів.

Перформанс Супряги на тлі безвольного Колоса

А ось хто по-справжньому здивував у 19-му турі, так це Епіцентр. Перші два весняні матчі підопічні Сергія Нагорняка провалили, програвши Динамо (0:4) та ЛНЗ (0:2). Третій весняний поєдинок теж не віщував нічого доброго, адже Колос під керівництвом Руслана Костишина став міцним середняком УПЛ.

Проте гра Епіцентра перевершила всі очікування. Несподіваний розгром ковалівців став сюрпризом для вболівальників команди з Хмельниччини. Справжнім героєм матчу став Владислав Супряга, який забив два голи та оформив асист. Після матчу Нагорняк жартував, що цього сезону форвард забив більше, ніж за попередні п'ять років кар'єри. Як підсумок, клуб збирається викупити в Динамо контракт Супряги, а команда підвищила шанси на збереження прописки в УПЛ.

Яскрава перемога Динамо з гірким присмаком

Матч Полісся – Динамо мав стати окрасою туру, якби не одне "але". Поєдинок у Житомирі зіпсувало суддівство. Незарахований гол Емерллаху, дивне рішення арбітра у моменті з грубою грою Біловара, епізод з Волошиним і Крушинським у штрафному майданчику Полісся – усе це зіпсувало загальну картину атмосферного матчу.

За подіями на полі спостерігав президент УАФ Андрій Шевченко, який сидів у VIP-ложі разом із власником Полісся Геннадієм Буткевичем. Реакція на суддівство Миколи Балакіна не забарилася. Наступного для УАФ розпочало службове розслідування стосовно деяких арбітрів та представників комітету.

При цьому вкотре варто відзначити бомбардирський хист Пономаренка, якого попередній тренерський штаб Динамо два роки не помічав, шукаючи форвардів "на стороні". 20-річний нападник забив 7 голів у 8 матчах чемпіонату і наполегливо стукається у двері головної команди країни. А ще ж був фантастичний сейв Нещерета після удару Сарапія, бійцівський характер Коробова, який виграв конкуренцію на правому фланзі захисту у Тимчика і Караваєва, вибуховий Редушко, що посадив на лаву Ярмоленка.

Загалом гра команди Костюка справляє приємне враження. А головне – "біло-сині" не виключилися з боротьби за медалі, впритул наблизившись до Полісся та ЛНЗ.

Зоря знущається з аутсайдера, а Карпати на межі тренерської відставки

Серед інших результатів 19-го туру варто виокремити впевнену перемогу Зорі. Підопічні Віктора Скрипника "переїхали" Полтаву, яка вже однією ногою у Першій лізі.

У Зорі в останніх матчах результативну гру демонструє боснієць Неманья Анджушич, який у грі з Полтавою оформив хеттрик. Проте в наступних турах на "чорно-білих" чекає більші випробування – матчі з Колосом та Шахтарем, які дадуть відповідь про місце команди в нинішньому чемпіонаті.

Карпати знову розчарували. Здавалося, що гра з Кудрівкою складається якнайкраще – швидкий гол, підтримка домашніх трибун. Однак Кудрівка вкотре продемонструвала бійцівські якості та заробила важливе очко на виїзді.

У сухому залишку – "леви" не виграють вже сім матчів у чемпіонаті. Львів'яни наразі знаходяться у пошуках власної гри. Зміна головного тренера не принесла жодних дивідендів, як і потужний десант новачків з Руху не додав класу. Ба більше, стілець під Франом Фернандесом захитався і керівництво обирає кандидатуру нового наставника.

Металіст 1925 наздогнав Кривбас

Кривбас у більшості не зумів обіграти Оболонь. "Пивовари" напередодні заробили три бали завдяки технічній перемозі над Олександрією (3:0) та збиралися закріпити успіх з криворіжцями. Усі сподівання киян перекреслило вилучення Мороза. Втім, "червоно-чорні" теж не змогли скористатися чисельною перевагою, заробивши на виїзді лише один заліковий пункт.

Харківський Металіст 1925 без проблем розібрався зі знекровленим Рухом. Підопічні Младена Бартуловича навесні набрали 7 очок з 9 можливих. "Жовто-сині" програли лише три матчі в чемпіонаті та можуть створити проблеми командам з верхньої частини таблиці.

ЛНЗ повертається в боротьбу за чемпіонство

Черкаський ЛНЗ після поразок в чемпіонаті від Полісся (1:3) та в Кубку від Буковини, пережив невелику кризу. Втім, Віталій Пономарьов зумів швидко повернути до тями своїх підопічних.

У виїзному матчі проти міцного Вереса ЛНЗ здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0 завдяки дебютним голам Дідика, Горіна та "нового Проспера Обаха" Авуду.

Черкаський клуб голосно заявив, що його зарано списали з чемпіонської гонки, адже відставання від Шахтаря становить лише три бали.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Наступний 20-й тур УПЛ стартує вже 13 березня. Уболівальників очікують два лобові матчі команд з верхньої частини таблиці: Полісся – Кривбас та Шахтар – Металіст 1925. Інтрига в чемпіонаті загострюється, а тому нудьгувати не доведеться.