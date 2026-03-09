УАФ розпочала розслідування щодо деяких арбітрів і представників комітету

Українська асоціація футболу (УАФ) розпочала службові розслідування після крайнього 19-го туру української першості.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, що після останнього туру УПЛ у них виникло чимало запитань до роботи суддів. Очільник футбольного керівного органу додав, що вони незадоволені рівнем суддівства у турі.

"Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення. Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, що найскандальніше суддівство було у центральному матчі туру Полісся – Динамо, який закінчився перемогою киян з рахунком 1:2.

Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич навіть виступив з офіційною заявою щодо роботи арбітрів на даному поєдинку. Також роботу суддів прокоментував віцепрезидент "вовків" Олександр Хацкевич та головний тренер команди Руслан Ротань.

Відзначимо, що завдяки цій виїзній перемозі динамівці впритул наблизились до житомирян у турнірній таблиці УПЛ. Відставання киян тепер складає лише один бал – 36 очок (Полісся) та 35 пунктів (Динамо). Команди йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно.