ЛНЗ на виїзді розгромив Верес у заключному матчі 19 туру УПЛ

У понеділок, 9 березня, відбувся заключний матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ на виїзді переміг Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Рахунок на 33-й хвилині відкрив Роман Дідик, для якого цей гол став дебютним у складі ЛНЗ. Мінімальна перевага гостей трималася доволі довго, а за 12 хвилин до фінального свистка остаточні питання щодо переможця зняв ганський легіонер черкаського клубу Авуду, ба більше, вже у компенсований арбітром час втретє ворота рівненського клубу вразив Олег Горін (також дебютний гол у складі ЛНЗ).

Завдяки цій перемозі підопічні Віталія Пономарьова набрали 41 бал та закріпилися на 2-й сходинці турнірної таблиці, відірвавшись на 5 балів від Полісся, яке свій матч програло.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 9 березня

Верес – ЛНЗ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Дідик, 0:2 – 78 Авуду, 0:3 – 90+2 Горін

Верес: Кожухар, Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук (Сміян, 80), Бойко, Харатін, Фабрісіо (Кльоц, 65), Помба (Гонсалвеш, 73), Ндукве (Вовченко, 73), Шарай (Бая, 65)

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Горін, Муравський, Пасіч, Дідик, Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 76), Кузик, Ассінор (Якубу, 85), Микитишин (Авуду, 64)

Попередження: Стамуліс – Пастух, Горін, Нонікашвілі

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 розгромив Рух.

Як відомо, у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.

У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хет-триком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0). Водночас Динамо у центральному матчі туру переграло Полісся.