Швидкий гол не допоміг: Карпати зіграли внічию з Кудрівкою у 19 турі УПЛ

У неділю, 8 березня, у Львові відбувся матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймали Кудрівку.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

На 5-й хвилині зустрічі "леви" відкрили рахунок. Зимовий новачок Карпат Фал чудовим пасом вивів сам на сам з голкіпером Кудрівки Костенка, який скористався своїм шансом.

У другому таймі гості відновили паритет. Після прострільної передачі Гусєва Козак в один дотик переправ м'яч у ворота Домчака.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 8 березня

Карпати – Кудрівка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Котенко, 1:1 – 66 Козак

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре. У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хеттриком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0).