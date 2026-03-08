Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Швидкий гол не допоміг: Карпати зіграли внічию з Кудрівкою у 19 турі УПЛ

Сергій Шаховець — 8 березня 2026, 17:27
Швидкий гол не допоміг: Карпати зіграли внічию з Кудрівкою у 19 турі УПЛ
Матч Карпати – Кудрівка
ФК Карпати Львів

У неділю, 8 березня, у Львові відбувся матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймали Кудрівку.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

На 5-й хвилині зустрічі "леви" відкрили рахунок. Зимовий новачок Карпат Фал чудовим пасом вивів сам на сам з голкіпером Кудрівки Костенка, який скористався своїм шансом.

У другому таймі гості відновили паритет. Після прострільної передачі Гусєва Козак в один дотик переправ м'яч у ворота Домчака.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга
19 тур, 8 березня

Карпати – Кудрівка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Котенко, 1:1 – 66 Козак

Турнірна таблиця УПЛ
Clasamente oferite de Sofascore

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре. У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хеттриком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0)

Читайте також :
Момент істини для Динамо і Полісся, що очікує на кризові Карпати та ЛНЗ: прев'ю 19 туру УПЛ
Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка Карпати Львів

Чемпіонат України, УПЛ

Голкіпер Оболоні уникнув серйозної травми у матчі з Кривбасом
Скрипник: Анджушич гравець, котрий робить різницю
Зоря з хеттриком Анджушича розгромила Полтаву в 19 турі УПЛ
Хлопці вийшли з іншим настроєм: Нагорняк – про перемогу Епіцентра над Колосом у 19 турі УПЛ
Очікували, що суперник більше гратиме у футбол: тренер Кривбаса – про нічию з Оболонню у 19 турі УПЛ

Останні новини