Зоря з хеттриком Анджушича розгромила Полтаву в 19 турі УПЛ

У неділю, 8 березня, відбувся матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися Зоря та СК Полтава.

Поєдинок завершився перемогою "чорно-білих" з рахунком 4:0.

"Мужики" відкрили рахунок досить рано, вже на 2-й хвилині матчу Анджушич божевільним голом з 25 метрів змусив голкіпера полтавців діставати м'яч із сітки воріт.

Зоря продовжила збільшувати перевагу. На 13-й хвилині Анджушич забив свій другий м'яч, скориставшись пасом Слесара. А на 51-й хвилині Анджушич узагалі оформив хеттрик.

На 59-й хвилині Будківський зробив рахунок 4:0 на користь номінальних господарів. Після цього ще міг збільшити рахунок Задорожний, але його гол скасували через офсайд.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 8 березня

Зоря – СК Полтава 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Анджушич, 2:0 – 13 Анджушич, 3:0 – 51 Анджушич, 4:0 – 59 Будківський

Зоря: Турбаєвський, Пердута, Джордан, Яньїч (Ескінья, 87), Вантух (Єлавич, 68), Попара, Bah, Анджушич, Слєсар (Верлі, 78), Жунінью (Малиш, 68), Будківський (Задорожний, 78)

СК Полтава: Мінчев, Кононов, Веремієнко (Підлепич, 55), Даниленко (Плахтир, 88), Місюра, Одарюк, Дорош, П'ятов (Марусич, 55), Коцюмака (Ухань, 64), Сухоручко, Галенков (Вівдич, 55)

Зоря додала до свого активу три бали після цього матчу та посіла 8-ме місце у турнірній таблиці. Полтава так і лишилася останньою командою в УПЛ з 9 заліковими балами.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре. Далі у наступних матчах: Епіцентр з дублем Супряги розгромив Колос, а Оболонь у меншості втримала нічию в матчі з Кривбасом.