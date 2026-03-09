Металіст 1925 розгромив Рух у матчі 19 туру УПЛ

У понеділок, 9 березня, відбувся матч 19 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Металіст 1925 на виїзді розгромив Рух.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

У середині 1-го тайму харківський клуб з інтервалом у хвилину забив у ворота львівського колективу два голи: відзначилися Павлюк та Забергджа. А вже перед свистком на перерву Шабанов довів рахунок до розгромного.

У другій 45-хвилинці цифри на табло більше не змінювалися, Металіст 1925 вже грав у своє задоволення, а Рух не зміг забити бодай гол престижу.

Після цієї перемоги підопічні Младена Бартуловича набрали 31 заліковий бал, однак вище 6-го місця піднятися не змогли, водночас Рух із 19-ма очками залишився на 13-й сходинці.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 9 березня

Рух – Металіст 1925 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 25 Павлюк, 0:2 – 26 Забергджа, 0:3 – 45+2 Шабанов

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.

У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хет-триком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0). Водночас Динамо у центральному матчі туру переграло Полісся.