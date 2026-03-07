Оболонь у меншості втримала нічию в матчі з Кривбасом у 19 турі УПЛ

У суботу, 7 березня, програму 19 туру Української Прем'єр-ліги продовжив матч у Києві між Оболонню та Кривбасом.

Зустріч завершилась внічию – 0:0.

У першому таймі травмувався 19-річний голкіпер "пивоварів" Денис Марченко. У боротьбі за м'яч з гравцем Кривбасу він невдало приземлився на газон. Його замінив 29-річний Назарій Федорівський.

В середині другої половини гри Оболонь залишилась у меншості – через грубу гру арбітр вилучив Тараса Мороза, який прямою ногою пішов проти Араухо. Одразу після цього суддя показав другу жовту картку головному тренеру столичного колективу Олександру Антоненку, який був розлючений через червону картку свого гравця.

Кривбас отримавши чисельну більшість раз по раз створював небезпеку біля воріт Оболоні. Проте надійну гру показав захист киян та голкіпер Федорівський.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 7 березня

Оболонь (Київ) – Кривбас (Кривий Ріг) 0:0

Оболонь: 31. Денис Марченко (1. Назарій Федорівський, 30), 5. Євгеній Шевченко, 50. Дмитро Семенов, 32. Андрій Ломницький, 44. Олександр Жовтенко (22. Олександр Фещенко, 83), 28. Павло Полегенько, 24. Єгор Прокопенко (20. Роман Волохатий, 46), 17. Руслан Черненко, 4. Тарас Мороз, 13. Ігор Мединський (40. Іван Нестеренко, 46), 9. Денис Устименко (8. Артем Кулаковський, 72).

Кривбас: 12. Олександр Кемкін – 2. Ян Юрчец, 4. Володимир Вілівальд, 15. Джозеф Джонс, 55. Іван Дібанго – 27. Андрусв Араухо (3. Карлос Рохас, 74), 94. Максим Задерака (к), 8. Ярослав Шевченко (20. Матвій Боднар, 46), 18. Бар Лін (28. Джоель Майя, 87), 14. Ассан Сек (10. Джовані Герберт, 46) – 9. Карлос Парако.

Попередження: Олександр Жовтенко, 45+1. Роман Волохатий, 80 – Карлос Парако, 45+1. Карлос Рохас, 78.

Вилучення: Тарас Мороз, 66.

Кривбас з 31 балом в активі залишився на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату. В Оболоні 24 очка та 9-та позиція.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре, а Епіцентр з дублем Супряги розгромив Колос.