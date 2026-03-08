Динамо з дублем Пономаренка обіграло Полісся у центральному матчі 19 туру УПЛ

У неділю, 8 березня, у Житомирі відбувся центральний матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому місцеве Полісся зустрілось з Динамо.

Поєдинок завершився перемогою столичного колективу з рахунком 2:1.

Гра вийшла бойовою та багатою на скандальні рішення арбітра. Вже у середині першого тайму житомиряни вийшли вперед, але Балакін скасував взяття воріт після перегляду VAR.

Згодом судді не призначили пенальті за падіння Волошина у штрафному майданчику, а за кілька хвилин 11-метровий заробило вже Полісся - на 40-й хвилині зустрічі Олексій Гуцуляк вивів свою команду вперед.

Кияни змогли відновити паритет за сім хвилин – Пономаренко у штрафному майданчику суперника протиснув захисника та голкіпера й відправив м'яч у сітку воріт.

А за кілька миттєвостей після того арбітр проігнорував фол від Крістіана Біловара, який прямою ногою пішов у підкат проти Емерллаха.

Друга половина розпочала з активності столичного колективу – дубль оформив Пономаренко, який протягнув м'яч у штрафну Полісся та пробив повз голкіпера.

Після цього кияни підсіли, а житомирці пішли відігруватися. Однак дійсно небезпечних моментів не було. Додамо, що на 90+2 хвилині гри матч було перервано через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

19 тур, 8 березня

Полісся (Житомир) – Динамо (Київ) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 40 Гуцуляк (пен), 1:1 – 45+2 Пономаренко, 1:2 – 60 Пономаренко

Полісся: Волинець – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко (к, Краснічі, 66), Андрієвський (Федор, 66), Емерллаху (Шепелєв, 83), Гуцуляк, Назаренко (Майсурадзе, 82) – Краснопір (Гайдучик, 66).

Динамо: Нещерет – Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв (к, Тимчик, 64) – Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73), Пiхальонок (Яцик, 82), Волошин, Редушко – Пономаренко (Герреро, 82).

Попередження: Пономаренко (45).

Перемога дозволила киянам скоротити відставання від Полісся до 1 бала.

Турнірна таблиця УПЛ

Clasamente oferite de Sofascore

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.

У наступних поєдинках Епіцентр несподівано розгромив Колос (4:0), Оболонь та Кривбас розписали нічию, а Зоря з хеттриком Анджушича впевнено перемогла Полтаву (4:0).