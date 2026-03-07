Епіцентр з дублем Супряги розгромив Колос у матчі 19 туру УПЛ

Суботню програму 19 туру Української Прем'єр-ліги відкрив матч, в якому зустрічалися Епіцентр та Колос. Розгромну перемогу (4:0) здобули господарі поля.

Справжнім героєм зустрічі став орендований в Динамо нападник Епіцентра Владислав Супряга. На 33-й хвилині він віддав гольовий пас на іспанця Себеріо, який відкрив рахунок у зустрічі.

На останній хвилині першого тайму Владислав вдало зіграв на добиванні, подвоївши перевагу Епіцентра. А на початку другої половини поєдинку 26-річний форвард оформив дубль.

Фінальну крапку в розгромі Колоса поставив Ковалець, який покарав за помилку голкіпера "хліборобів" Пахолюка.

На 80-й хвилині команда Сергія Нагорняка залишилася в меншості після вилучення іспанця Ніла Коча. Втім, це не допомогло ковалівцям забити бодай гол престижу.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 7 березня

Епіцентр – Колос 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Себеріо, 2:0 – 45 Супряга, 3:0 – 56 Супряга, 4:0 – 63 Ковалець

Вилучення: Ніл Коч, 80 (Епіцентр)

Завдяки цій перемозі Епіцентр додав до свого активу три бали, віддалившись від прямої зони вильоту на 6 залікових пунктів.

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що у матчі-відкриття 19 туру УПЛ Шахтар мінімально переміг Олександрію (1:0) завдяки голу Траоре.